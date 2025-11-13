CANLI SKOR ANA SAYFA
Başarının sırrı aidiyet duygusu

Başarının sırrı aidiyet duygusu

Trabzonspor U19 Teknik Direktörü Eyüp Saka: Hem sahada, hem karakterde şampiyon oyuncular yetiştiriyoruz. Başarının sırrı takım ruhunda yatıyor. Bunu sağladık

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2025 Perşembe 06:50
Başarının sırrı aidiyet duygusu

Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen "Spor Zirvesi" kapsamında 'Yılın Fark Yaratan Teknik Direktörü' ödülünü alan Trabzonspor U19 Takımı Teknik Direktörü Eyüp Saka, başarıyı takım ruhunun getirdiğini söyledi. Saka, genç oyuncuların hem sportif hem karakter gelişimine odaklanarak önemli bir başarı hikayesi yazdıklarını söyledi. Saka, üst üste iki şampiyonluk ve Avrupa Gençlik Ligi finali ile elde edilen başarının, kulübün uzun vadeli akademi vizyonunun sonucu olduğunu vurguladı. Trabzonspor camiası olarak, U19 takımı olarak büyük bir mutluluk ve gurur yaşadıklarını belirten Saka, "Son iki yılın şampiyonu ve geçtiğimiz sezon Avrupa Gençlik Ligi finalisti olduk. Bu büyük bir başarı ancak bizim için en değerli olan, sporcularımızın kariyerlerine dokunabilmek" ifadesini kullandı.

BAŞKAN ERTUĞRUL DOĞAN'IN VİZYONU

Saka, bu başarının tesadüf olmadığını belirterek kulüp yönetiminin vizyonuna dikkat çekti: "Bu başarı özellikle son 4–5 yılda yürütülen planlı akademi çalışmasının sonucudur. Başkanımız Ertuğrul Doğan'ın vizyonu ve yönetim kurulumuzun desteği bize bu yolu açtı. Hemen her konuda bize destek verdiler. Bizi hiç yalnız bırakmadılar. Bugün buradaysak onların payı gerçekten çok büyüktür. Trabzonspor'da sadece futbolcu yetiştirmiyoruz; karakterli, tutkulu, aidiyet duygusu yüksek, disiplinli sporcular yetiştiriyoruz. Çünkü bu değerlerle büyüyen sporcuların takım ruhu da en üst seviyede oluyor. Geçen yılki başarımızın temelinde bu güçlü takım ruhu vardı. Böyle devam edeceğiz."

