Transfer müjdesi

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, Kadırga TV'ye önemli açıklamalar yaptı. Transfer çalışmalarına başladıklarını belirten Doğan, "Birçok kulüp oyuncularımızı takip ediyor. Savic, Onana, Onuachu gibi tecrübeli isimlerle dengeyi sağladık. Transfer çalışmaları için seyahate çıkıyorum. Devre arasına iki ay var ama biz işleri erkenden bitirmek istiyoruz. Folcarelli'yi daha önce istiyorduk ve yüksek rakamlara rağmen alamamıştık. Ama bir yıl sonra kontrat durumundan dolayı 1 milyon euro'ya getirdik. Pina ve Batagov için de durum ortada. Bugün bu oyunculara, aldığımız bedelin 10 katına teklifler geliyor" ifadelerini kullandı.

BAŞKANI SEVME TRABZONSPOR'U SEV

Başkan Doğan, son dönemdeki taraftar davranışlarını ve stadın boş kalmasını eleştirdi: "Başkanı sevme. Yönetimi sevme. Sen Trabzonspor'u sev. Yıllardır aynı dert. 'O gelirse maça gelmem, o gelirse maça gelirim' deniyor. Bu nasıl bir şey? Bir tane Trabzonspor var, destek olun. Bizim zamanımızda böyle değildi. Her maça giderdik; stada girmek bir saat, çıkmak iki saat sürerdi, yağmur altında beklerdik ama kimse şikâyet etmezdi. Sanki biz başka bir yerde büyüdük. Bunun bir an önce sona ermesi gerekiyor. Tribünler her zaman dolmalı. Galatasaray derbisinde taraftarımız çok iyiydi. Kendilerine teşekkür ederim."

BORÇ 20 MİLYARI AŞARDI

Başkan Doğan'ın açıklamalarının en dikkat çekici kısmı, kulübün finansal geleceğiyle ilgiliydi. Aday olma sürecini anlatırken, devasa bir borç yükünün önüne geçtiklerini iddia etti: "Ben aday olmasaydım, kulüp 20 milyarı aşan bir borçla karşı karşıya kalacaktı. Belki o zaman değerimiz anlaşılırdı. Trabzonspor bu sıkıntıyı yaşamasın diye bu yükün altına girdim. Ailem üzüldü, yemediğimiz küfür kalmadı ama önemli değil; yeter ki Trabzonspor zarar görmesin. Kulübe cebimden para verdim. 8 yıldır buradayım. Benim dışımda para veren görmedim. Çok daha iyi bir başkan olursa talip olsunlar diyorum. O da yok. Eleştiriye geldiği zaman sıra oluşuyor ama karar almaya gelindiği zaman ortalıkta kimse yok."

GENÇLERİ ABARTMAMALIYIZ

Genç oyuncuların gelişimi için dikkatli olmaları gerektiğini belirten Doğan, "Genç oyuncularımız çok önemli ama abartmamak gerek. Bu çocukların önünde uzun bir kariyer var. Onların gelişimi için dikkatli davranmalıyız. Fatih Tekke hocamız bu süreçte ciddi bir mesai harcadı, biz de ekibin arkasında durduk. Onun düşünceleriyle bizim düşüncelerimiz tamamen aynı. Trabzonspor yetiştirmek ve satmak zorunda. Gerçeğimiz bu" ifadesini kullandı.

RAKİPLERİMİZLE MAKAS AÇILDI

Rakiplerle aradaki uçurumu rakamlarla ortaya koyan Başkan Ertuğrul Doğan, "Şampiyon olduğumuz zaman Trabzonspor'un bütçesi 35 milyon euro'daydı. Rakibimiz ikinci olan takım 40 milyon euro'daydı... Şimdi biz yine 30'lardayız. Rakiplerimiz 200 milyon euro'ya çıktı" ifadesini kullandı ve ekledi: "3 kulübün sponsorlarıyla birlikte statlarında artık 100-105 milyon euro geliri var. Biz 5 milyon euro zarar ettik. Cebimizden para çıktı" diye konuştu.