Trabzonspor'un genç yıldızları yükselişte!

Trabzonspor’un genç oyuncuları Christ Inao Oulai, Tim Jabol-Folcarelli ve Felipe Augusto’nun bireysel performansları, hem Avrupa basınında hem de sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bordo mavililerin yükselişinde etkin rol alan Oulai’nin ikas Eyüpspor’a attığı şık gol Avrupa basınında yankı uyandırdı. Folcarelli, L’Équipe’in 11’inde yer alırken Augusto ise sosyal medyada trend oldu.

Giriş Tarihi: 28 Ekim 2025 Salı 12:49
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde istikrarlı bir grafik yakalayan Trabzonspor'un son haftalardaki seri galibiyetlerle taçlanan yükselişinde öne çıkan yabancı 3 genç oyuncu dikkatleri çekti. Bordo mavililerde Christ Inao Oulai, Tim Jabol-Folcarelli ve Felipe Augusto, takımlarına katkı ve yükselen performanslarıyla Avrupa basınının yanı sıra sosyal medyada gündem oldu. Bireysel performanslarıyla dikkat çeken oyuncular, hafta boyunca uluslararası spor sayfalarında ve dijital platformlarda geniş yankı buldu. İkas Eyüpspor ile oynanan maçta attığı golle fark yaratan 19 yaşındaki Christ Inao Oulai'nin vuruşu, özellikle Avrupa'daki futbol içerik hesaplarında paylaşım rekoru kırdı. Oulai'nin klas dokunuşu, futbol sayfaları tarafından 'haftanın en estetik gollerinden biri' olarak yorumlandı. EuroFoot, Extra Time ve birçok Avrupa merkezli sosyal medya hesabı Trabzonspor'un genç oyuncusunu övgü dolu ifadelerle paylaştı. Avrupa'nın önde gelen yüksek takipçili bir diğer futbol sayfası Footballogue de Oulai'nin şık golünü 'haftanın en etkileyici anlarından biri' olarak okurlarıyla paylaştı.

Bordo-mavililerin Fransız orta sahası Tim Jabol-Folcarelli de Fransa'nın önde gelen spor gazetelerinden L'Équipe'in 'Haftanın 11'i' listesinde yer aldı. Bordo-mavili oyuncu, bu başarıyı kişisel sosyal medya hesabından paylaşarak taraftarlarına teşekkür etti. Fransız basınında, Folcarelli'nin 'Orta alanda oyun temposunu belirleyen isim' olarak öne çıktığı vurgulandı.

Trabzonspor'un hücum hattındaki Brezilyalı yıldızı Felipe Augusto ise hem sahadaki performansıyla hem de paylaşımlarıyla gündemde yer aldı. İkas Eyüpspor maçında ilk golü atan Augusto, karşılaşma sonrası yaptığı paylaşımıyla sosyal medyada binlerce etkileşim ve beğeni aldı. Genç oyuncuların haftalık performansları Avrupa basınının yanında dijital mecralarda da en çok konuşulan futbol içerikleri arasında yer buldu.

