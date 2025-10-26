CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Luccas Claro şoku

Luccas Claro şoku

Trabzonspor-Eyüp mücadelesinin önüne geçen ve sahalarda asla görmek istemediğimiz anlar yaşandı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2025 Pazar 06:50
Luccas Claro şoku
Karşılaşmanın 27. dakikasında Eyüpsor forması giyen Luccas Claro'nun ayağı kırıldı. Ceza alanı içerisine gelen ortada Onuachu'nun müdahalesi sonrasında yerde kalan ayağı kırılan 34 yaşındaki futbolcu sedyeyle kenara alındı ve hemen hastaneye götürüldü. Bütün futbolcular ve Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke de oyuncuya moral vermeye çalıştı. Bordo-mavililer, kendisine ait X hesabından konuyla ilgili bir paylaşım yaparak, "Takımımızın, Eyüpspor ile oynadığı karşılaşmanın 27. dakikasında talihsiz bir sakatlık yaşayan Luccas Claro'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Claro'ya acil şifalar diler, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ederiz" ifadelerini kullandı.
