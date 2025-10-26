CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Trabzonspor Daha iyimiz var

Daha iyimiz var

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2025 Pazar 06:50
Daha iyimiz var

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi. Tekke, "Belki de sezon başından beri en fazla süresi olan baskı yapabildik. Baskıdan bir gol attık. Rakip açısından ilk kez topla istediklerini yapamadıkları, sadece geçiş oynadıkları bir maç oldu. Bu kadar geçişi daha iyi ayakların olduğu takımlara verirsek sorun yaşarız. Buna çalışıyoruz. Daha iyimiz var mı. Evet var. Biz gideceğimiz hedefi biliyoruz. Hayaller birleştirir, gerçekler ayrıştırır diyor. Biz gerçeğimizi yaşamaya devam ediyoruz, yedi aydır bunu yaşıyoruz" dedi.

CIARO'YA GEÇMİŞ OLSUN

Fatih Tekke, ayağı kırılan Clarro'ya geçmiş olsun dileklerini iletti. Tekke, "Okay'ın belinde spazm vardı, kadrodan çıkardık. Maçın en üzücü anı Clarro'nun sakatlanması, ben de çok ciddi sakatlık yaşamıştım. Allah şifa versin umarım kısa zamanda aramıza döner" diye konuştu.

