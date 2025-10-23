CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Batagov ve Oulai mest etti

Batagov ve Oulai mest etti

Ukraynalı stoper Batagov ve Fildişili orta saha Oulai'nin performansı Avrupa'da dikkat çekti. Birçok kulüp Trabzonspor'un iki oyuncusunu her maç takip ediyor

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2025 Perşembe 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Batagov ve Oulai mest etti

Süper Lig'in ilk 9 haftasında 20 puan toplayarak 2. sırada yer alan Trabzonspor'da iki genç yıldız şimdiden Avrupa kulüplerinin transfer listesine girmeyi başardı. Sezon başında 5.5 milyon euro bonservis bedeliyle Bastia'dan alınan Christ İnao Oulai; İspanya, İngiltere ve İtalya'dan bazı takımların radarına girdi. Henüz 19 yaşında olmasına rağmen, özellikle isabetli pas yüzdesi, ortalardaki başarı oranı ve ikili mücadelelerdeki başarısı ile dikkat çeken Fildişili orta sahanın birçok takımın scout ekibi tarafından düzenli olarak takip edildiği öğrenildi. Geçtiğimiz sezon Zorya'dan 2 milyon dolara alınan Batagov da hem ilk sezonunda hem de bu sezonki performansıyla mest ediyor. Geçtiğimiz sezon 12 milyon euro'luk transfer teklifi getiren Ukraynalı stoper için devre arasında çok daha yüksek rakamların telaffuz edilmesi bekleniyor.

G.Saray'ın yıldızlarına yakın takip!
Buruk'tan Barış Alper tepkilerine yanıt!
DİĞER
Avrupa'nın gözü Trabzonspor'un yıldızlarında! Şimdiden transferin gözdesi oldular...
TAKVİM yazdı Laleli'deki kara para soruşturması CHP'li İBB'deki rüşvet çarkına uzandı: Emanetçi kasadan İmamoğlu çetesi çıktı!
F.Bahçe'den Ederson kararı! Devre arasında...
G.Saray'dan evinde dev zafer!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tammy döndü Tammy döndü 07:40
G.Saray'dan evinde dev zafer! G.Saray'dan evinde dev zafer! 00:38
Buruk'tan Barış Alper tepkilerine yanıt! Buruk'tan Barış Alper tepkilerine yanıt! 00:38
Knutsen: Kulak tıkaçları işe yaramadı! Knutsen: Kulak tıkaçları işe yaramadı! 00:38
Okan Buruk Bodo/Glimt zaferini değerlendirdi! Okan Buruk Bodo/Glimt zaferini değerlendirdi! 00:38
Arda-Kenan düellosunda kazanan R. Madrid! Arda-Kenan düellosunda kazanan R. Madrid! 00:38
Daha Eski
Aslan zirveye yaklaştı! İşte Şampiyonlar Ligi puan durumu Aslan zirveye yaklaştı! İşte Şampiyonlar Ligi puan durumu 00:38
G.Saray'ın kasası doldu! G.Saray'ın kasası doldu! 00:38
G.Saray kazandı ülke puanımız yükseldi! İşte güncel sıralama G.Saray kazandı ülke puanımız yükseldi! İşte güncel sıralama 00:38
İşte G.Saray'ın kalan maçları İşte G.Saray'ın kalan maçları 00:38
Sergen Yalçın: Her şeyin farkındayız Sergen Yalçın: Her şeyin farkındayız 00:38
Beşiktaş Konya'da umutlarını tazeledi! Beşiktaş Konya'da umutlarını tazeledi! 00:38