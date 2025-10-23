Batagov ve Oulai mest etti

Süper Lig'in ilk 9 haftasında 20 puan toplayarak 2. sırada yer alan Trabzonspor'da iki genç yıldız şimdiden Avrupa kulüplerinin transfer listesine girmeyi başardı. Sezon başında 5.5 milyon euro bonservis bedeliyle Bastia'dan alınan Christ İnao Oulai; İspanya, İngiltere ve İtalya'dan bazı takımların radarına girdi. Henüz 19 yaşında olmasına rağmen, özellikle isabetli pas yüzdesi, ortalardaki başarı oranı ve ikili mücadelelerdeki başarısı ile dikkat çeken Fildişili orta sahanın birçok takımın scout ekibi tarafından düzenli olarak takip edildiği öğrenildi. Geçtiğimiz sezon Zorya'dan 2 milyon dolara alınan Batagov da hem ilk sezonunda hem de bu sezonki performansıyla mest ediyor. Geçtiğimiz sezon 12 milyon euro'luk transfer teklifi getiren Ukraynalı stoper için devre arasında çok daha yüksek rakamların telaffuz edilmesi bekleniyor.