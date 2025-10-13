CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Gözler Bouchouari'de

Gözler Bouchouari’de

Teknik Direktör Fatih Tekke’nin çok beğendiği Benjamin Bouchouari sakatlığını tamamen atlattı. 23 yaşındaki Faslı orta sahanın Çaykur Rizespor maçında kadroda olması bekleniyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2025 Pazartesi 06:50
Gözler Bouchouari’de

Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke'nin, çok güvendiği ve transferde olumlu rapor verdiği genç yıldız Benjamin Bouchouari, milli ara sonrası kadroya girmeye hazırlanıyor. Rizespor maçıyla sahalara dönmeye hazırlanıyor. Sakatlığını atlatan 23 yaşındaki Faslı orta sahanın Çaykur Rizespor maçında kadroda olması bekleniyor. Takımla beraber antrenmanlara çıkan Bouchouari'nin formda görüntüsü dikkat çekiyor. Bu sezon genç ve yetenekli transferlerle dikkat çeken Trabzonspor'da Faslı yıldız da büyük önem taşıyor. Christ Oulai, Felipe Augusto ve Kazeem Olaigbe'den kısa sürede verim almayı başaran bordo-mavililer, Bouchouari'den de çok umutlu.

MÜTHİŞ POTANSİYELLER

Bordo mavililerde mevcut kadro içerisinde müthiş bir potansiyel yer alıyor. Yaz transfer döneminde genç yıldızları kadrosuna katan Karadeniz devinde genç yıldızlar öne çıkıyor. Orta sahada 19 yaşındaki Christ Oulai, 23 yaşındaki merkez orta saha Benjamin Bouchouari ve hücumda birçok noktada oynayabilen sol kanat 22 yaşındaki Kazeem Olaigbe potansiyelleriyle herkesi çok heyecanlandırıyor.

CANLI ANLATIM | İsrail ve Hamas arasında esir takası başlıyor | Tel Aviv basını duyurdu
