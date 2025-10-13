Gözler Bouchouari’de

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke'nin, çok güvendiği ve transferde olumlu rapor verdiği genç yıldız Benjamin Bouchouari, milli ara sonrası kadroya girmeye hazırlanıyor. Rizespor maçıyla sahalara dönmeye hazırlanıyor. Sakatlığını atlatan 23 yaşındaki Faslı orta sahanın Çaykur Rizespor maçında kadroda olması bekleniyor. Takımla beraber antrenmanlara çıkan Bouchouari'nin formda görüntüsü dikkat çekiyor. Bu sezon genç ve yetenekli transferlerle dikkat çeken Trabzonspor'da Faslı yıldız da büyük önem taşıyor. Christ Oulai, Felipe Augusto ve Kazeem Olaigbe'den kısa sürede verim almayı başaran bordo-mavililer, Bouchouari'den de çok umutlu.

MÜTHİŞ POTANSİYELLER

Bordo mavililerde mevcut kadro içerisinde müthiş bir potansiyel yer alıyor. Yaz transfer döneminde genç yıldızları kadrosuna katan Karadeniz devinde genç yıldızlar öne çıkıyor. Orta sahada 19 yaşındaki Christ Oulai, 23 yaşındaki merkez orta saha Benjamin Bouchouari ve hücumda birçok noktada oynayabilen sol kanat 22 yaşındaki Kazeem Olaigbe potansiyelleriyle herkesi çok heyecanlandırıyor.