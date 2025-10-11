CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor'un Çaykur Rizespor mesaisi sürüyor!

Trabzonspor'un Çaykur Rizespor mesaisi sürüyor!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında konuk olacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdürdü.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2025 Cumartesi 14:49
Trabzonspor'un Çaykur Rizespor mesaisi sürüyor!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Tekke, yönetiminde yapılan çalışmaya milli takımlarda bulunan oyuncularından yoksun devam etti. Trabzonspor, antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması yaptı. Pas çalışması ve dar alanda oyun ve dayanıklılık çalışmasıyla antrenmanını tamamlayan Karadeniz ekibi, bu akşam yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam edecek.

