Potada fırtına esiyor

Potada fırtına esiyor

Trabzonspor, Basketbol Süper Lig’de sezona muhteşem bir başlangıç yaptı. İlk 2 maçını kazanan bordo-mavililer, şimdiden sezona heyecan kattı

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2025 Pazartesi 06:50
Potada fırtına esiyor

Trabzonspor Basketbol Takımı, 7 yıl sonra geri döndüğü Basketbol Süper Ligi'nde çok iyi bir başlangıç yaptı. Süper Lig'de ilk 2 haftada 2 galibiyet elde eden bordo-mavililer hem yakaladıkları oyun hem de kadrodaki uyumla alkışları topluyor. Fırtına, ilk 2 lig maçında evinde Büyükçekmece'yi 94-76 ve deplasmanda da Esenler Erokspor'u 72-67 mağlup etmeyi başardı.

YABANCI ROTASYONU GÜÇLÜ

Başantrenör Selçuk Ernak ile kadronun uyumu da gözlerden kaçmıyor. Yabancı rotasyonu güçlü olan Fırtına'da geçen sezondan bu yana kadroda olan Ty Gordon, skorer oyun kurucu Marcquise Reed, skor verimliliğiyle öne çıkan Devone Grant, kısa forvet Tres Tinkle, tecrübeli uzun Angel Delgado, 3 numarada Yeboah ve Letonyalı pivot Karlis Silins gibi isimler etkili oluyor.

REED'DEN SKOR KATKISI

Trabzonspor Basketbol'da Marcquise Reed skor katkısıyla öne çıkıyor. İlk 2 maçta 16.5 sayı ortalaması tutturan 30 yaşındaki ABD'li oyun kurucu, Başantrenör Selçuk Ernak'ın en güvendiği isimlerin başında geliyor.

TECRÜBELİ YERLİLER

Bordo-mavililerde etkili yabancı rotasyonu kadar yerli oyuncuların deneyimi de dikkatlerden kaçmıyor. 29 yaşındaki oyun kurucu İsmail Cem Ulusoy, ilk 2 maçta 20.5 dakika ortalaması yakaladı. 30 yaşındaki uzun forvet Berk Demir de 23 dakika ortalamasıyla Trabzonspor'da en fazla süre alan isim oldu.

Ty Gordon faktörü

Fırtına'da takımın öne çıkan isimlerinden Ty Gordon oldu. Geçen sezon şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen bordo-mavili takımın en önemli parçası olan 27 yaşındaki ABD'li oyun kurucu, bu sezon da dikkat çekiyor. Başantrenör Selçuk Ernak'ın en fazla süre verdiği isimlerden olan Ty Gordon, özellikle dış atışlarıyla takımına ciddi bir skor katkısı sunuyor.

Selçuk Ernak etkisi

Sezon başında Trabzonspor Basketbol Takımı'nın başantrenörlüğü görevine getirilen Selçuk Ernak, tecrübesiyle takıma kısa sürede katkı sundu. Geçtiğimiz yıl Polonya'da yılın başantrenörü seçilen 55 yaşındaki deneyimli antrenör, bordo-mavili takımda da hemen etkisini gösterdi.

