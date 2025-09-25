CANLI SKOR ANA SAYFA
Trabzonspor'da yeni transfer Kazeem Olaigbe için özel görüşme!

Trabzonspor'da yeni transfer Kazeem Olaigbe için özel görüşme!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da takımın yeni transferlerinden Kazeem Olaigbe ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Son olarak takımın teknik direktörü Fatih Tekke'nin futbolcuyla bizzat görüşeceği öğrenildi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2025 Perşembe 12:53
Trabzonspor'da yeni transfer Kazeem Olaigbe için özel görüşme!

Trabzonspor'un transfer döneminde 5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Kazeem Olaigbe'nin beklenen performansın altında kalması teknik heyeti harekete geçirdi.

Oynanan 6 karşılaşmaya da ilk 11'de başlayan Belçikalı sol kanat, şu ana kadar skor katkısı veremedi.

FATİH TEKKE ÖZEL GÖRÜŞECEK

Gerçek potansiyelini hâlâ sahaya yansıtamayan 22 yaşındaki oyuncuyla Sabah'ın haberine göre özel olarak görüşecek olan teknik direktör Fatih Tekke, öğrencisinden daha fazla sorumluluk almasını isteyecek.

Olaigbe'nin kendisine olan güvenini artırmayı planlayan tecrübeli çalıştırıcının, hücumda böylece daha etkili olmayı hedeflediği öğrenildi.

