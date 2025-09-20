CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Trabzonspor Trabzonspor - Gaziantep FK maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Papara Park'ta oynanan mücadeleyi Arda Kardeşler yönetiyor. Fatih Tekke yönetimindeki bordo mavililer galip gelerek zirve takibini sürdürmek istiyor. Burak Yılmaz'ın gelişiyle birlikte yükselişe geçen Antep ekibi zorlu deplasmandan 3 puanla dönmenin hesapları yapıyor. Trabzonspor-Gaziantep FK mücadelesini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 20 Eylül 2025 Cumartesi 19:53 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2025 Cumartesi 20:03
TRABZONSPOR-GAZİANTEP FK MÜCADELESİNİ HABERİMİZDEN CANLI OLARAK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...

MAÇIN 11'LERİ

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Folcarelli, Ozan, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Onuachu

Gaziantep FK: Burak, Perez, Tayyip, Abena, Rodrigues, Badou, Melih, Maxim, Sorescu, Kozlowski, Yusuf

Trabzonspor-Gaziantep FK maçını takip için tıklayınız.

TRABZONSPOR-GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

TRABZONSPOR'DA ÖNEMLİ EKSİKLER

Trabzonspor'da önemli eksikler dikkat çekiyor. Cezalı olan Okay Yokuşlu ile birlikte sakatlıkları bulunan Nwakaeme, Cihan Çanak ve Bouchouari, Trabzonspor Gaziantep FK maçında forma giyemiyor. Konuk ekipte ise Boateng ve ağrıları süren Bayo maç kadrosunda yer almıyor.

