Trabzonspor - Gaziantep FK maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Papara Park'ta oynanan mücadeleyi Arda Kardeşler yönetiyor.

Fatih Tekke yönetimindeki bordo mavililer galip gelerek zirve takibini sürdürmek istiyor. Burak Yılmaz'ın gelişiyle birlikte yükselişe geçen Antep ekibi zorlu deplasmandan 3 puanla dönmenin hesapları yapıyor.

MAÇIN 11'LERİ

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Folcarelli, Ozan, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Onuachu

Gaziantep FK: Burak, Perez, Tayyip, Abena, Rodrigues, Badou, Melih, Maxim, Sorescu, Kozlowski, Yusuf

TRABZONSPOR-GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

TRABZONSPOR'DA ÖNEMLİ EKSİKLER

Trabzonspor'da önemli eksikler dikkat çekiyor. Cezalı olan Okay Yokuşlu ile birlikte sakatlıkları bulunan Nwakaeme, Cihan Çanak ve Bouchouari, Trabzonspor Gaziantep FK maçında forma giyemiyor. Konuk ekipte ise Boateng ve ağrıları süren Bayo maç kadrosunda yer almıyor.