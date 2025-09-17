Taraftar harekete geçti

Trabzonspor taraftarları, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Trabzon'daki binası önünde toplanarak TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Merkez Hakem Kurulu'nu (MHK) istifaya davet etti. Bordo-mavili taraftarlar, Fenerbahçe deorbisi başta olmak üzere son dönemde yaşanan hakem hataları ve tartışmalı kararları protesto etmek amacıyla bir araya geldi. Pankart ve bayraklarla TFF binası önünde toplanan grup, uzun süre tezahüratta bulundu. Protesto sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, taraftarların tepkilerini dile getirdikten sonra olaysız şekilde dağıldığı öğrenildi.