CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Fenerbahçe-Trabzonspor maçı sonrası sert tepki: Tiyatro erken başladı!

Fenerbahçe-Trabzonspor maçı sonrası sert tepki: Tiyatro erken başladı!

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçına hakem kararları damga vurdu. Bordo mavililer, erken dakikalarda 10 kişi kaldıkları zorlu Kadıköy deplasmanından 1-0 mağlup ayrılırken karşılaşmada yaşanan olaylar Trabzon'da manşetlere taşındı. İşte atılan başlıklar... | Son dakika TS spor haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2025 Pazartesi 11:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe-Trabzonspor maçı sonrası sert tepki: Tiyatro erken başladı!

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Trabzonspor, mücadeleyi 1-0 kaybetti. Karşılaşmada yaşanan tartışmalı pozisyonlar ve hakem kararları, Trabzon'da yerel basına yansıdı. İşte atılan başlıklar...

Fenerbahçe-Trabzonspor maçı sonrası sert tepki: Tiyatro erken başladı!

HABER61: TRABZONSPOR HAKEMİ YENEMEDİ!

'Karşılaşmaya Onuachu'nun verilmeyen nizami golü ve Okay Yokuşlu'ya çıkıp Fenerbahçeli oyunculara çıkmayan kırmızı kartlar damga vurdu.'

Fenerbahçe-Trabzonspor maçı sonrası sert tepki: Tiyatro erken başladı!

GÜNEBAKIŞ: YAZIKLAR OLSUN…

'Onuachu'nun golü uydurma bir faul ile iptal edildi, gerilen ortamda Okay kırmızı kartla takımını sahada 10 kişi bıraktı. 90 dakika sonunda ise futbol değil, Trabzonspor'a yapılan operasyon gündem oldu.'

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe-Trabzonspor maçı sonrası sert tepki: Tiyatro erken başladı!

KUZEY EKSPRES: TİYATRO ERKEN BAŞLADI!

'Trabzonspor hakem skandalıyla Fenerbahçe'ye yenildi. Bordo mavililer hakemin skandal kararları sonucunda sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.'

Fenerbahçe-Trabzonspor maçı sonrası sert tepki: Tiyatro erken başladı!

TAKA: BU HAKEMLERE DÜDÜK ASTIRAMAZSAK ADAM DEĞİLİZ!

'VAR'daki acemi hakem Davut Dakul Çelik'in uyarısı ile pozisyonu izleyen orta hakem Ozan Ergün uydurduğu faulle Trabzonspor'un nizamini golünü iptal ederek niyetlerini açıkça gösterdiler.'

REKLAM - Idefix
G.Saray'a Lemina müjdesi! Yeni sözleşme...
DİĞER
Kuruluş dizisine bir yeni isim daha!
CHP'nin şaibeli kurultayına iptal davası yine ertelendi! Takvim salondan aktardı... "Tam kanunsuzluk hali var dolayısıyla mutlak butlan"
F.Bahçe'de Kislyak transferi neden gerçekleşmedi?
Üründül'den derbi hakemine: Cesur olsaydı...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'a Lemina müjdesi! Yeni sözleşme... G.Saray'a Lemina müjdesi! Yeni sözleşme... 10:54
Como-Genoa maçı ne zaman? Como-Genoa maçı ne zaman? 10:47
Hellas Verona-Cremonese maçı ne zaman? Hellas Verona-Cremonese maçı ne zaman? 10:38
Espanyol-Mallorca maçı ne zaman? Espanyol-Mallorca maçı ne zaman? 10:09
Üründül'den derbi hakemine: Cesur olsaydı... Üründül'den derbi hakemine: Cesur olsaydı... 09:59
Erzurumspor-Sakaryaspor maçı detayları! Erzurumspor-Sakaryaspor maçı detayları! 09:53
Daha Eski
Ahmet Çakar'dan gündem olacak derbi yorumu! Ahmet Çakar'dan gündem olacak derbi yorumu! 09:36
Efeler 2'de 2 yaptı! Efeler 2'de 2 yaptı! 09:16
Rizespor-Gençlerbirliği maçı detayları! Rizespor-Gençlerbirliği maçı detayları! 09:12
Spor yazarlarından derbi değerlendirmeleri! Spor yazarlarından derbi değerlendirmeleri! 09:09
Bugünkü maçlar 15 Eylül 2025 Pazartesi Bugünkü maçlar 15 Eylül 2025 Pazartesi 08:03
Sergen Yalçın ile gelen büyük değişim! Sergen Yalçın ile gelen büyük değişim! 00:47