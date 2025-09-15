Fenerbahçe-Trabzonspor maçı sonrası sert tepki: Tiyatro erken başladı!

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçına hakem kararları damga vurdu. Bordo mavililer, erken dakikalarda 10 kişi kaldıkları zorlu Kadıköy deplasmanından 1-0 mağlup ayrılırken karşılaşmada yaşanan olaylar Trabzon'da manşetlere taşındı. İşte atılan başlıklar... | Son dakika TS spor haberleri
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Trabzonspor, mücadeleyi 1-0 kaybetti. Karşılaşmada yaşanan tartışmalı pozisyonlar ve hakem kararları, Trabzon'da yerel basına yansıdı. İşte atılan başlıklar...
HABER61: TRABZONSPOR HAKEMİ YENEMEDİ!
'Karşılaşmaya Onuachu'nun verilmeyen nizami golü ve Okay Yokuşlu'ya çıkıp Fenerbahçeli oyunculara çıkmayan kırmızı kartlar damga vurdu.'
GÜNEBAKIŞ: YAZIKLAR OLSUN…
'Onuachu'nun golü uydurma bir faul ile iptal edildi, gerilen ortamda Okay kırmızı kartla takımını sahada 10 kişi bıraktı. 90 dakika sonunda ise futbol değil, Trabzonspor'a yapılan operasyon gündem oldu.'
