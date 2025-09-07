Başkan Doğan ile 29'a ulaştı

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Ertuğrul Doğan başkanlık görevi yaptığı 863 günlük süreçte 26 oyuncu transfer etti. Kourbelis, Orsic, Fernandez, Benkovic, Teklic, Fountas, Mendy, Pepe, Onuachu (ikinci kez), Bakic, Meunier, Nwakaeme (2. kez), Draguş, Lundstram, Barisic, Batagov, Cham, Malheiro, Savic, Banza, Sikan, Zubkov, Folcarelli, Pina, Augusto, Olaigbe, Oulai, Bouchouari ve Muçi yer aldı.

BU SEZON 7'YE ÇIKTI

Fırtına, Mart 2023'te göreve gelen başkanı Ertuğrul Doğan döneminde 29 yabancı kadroya katıldı. Bordo-mavililer, 2025-26 sezonu öncesi Pina, Onuachu, Augusto, Olaigbe, Oulai, Bouchouari ve son olarak Muçi'yi takıma dahil etti.