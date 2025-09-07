CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor Başkan Doğan ile 29'a ulaştı

Başkan Doğan ile 29'a ulaştı

Ertuğrul Doğan başkanlık görevi yaptığı 863 günlük süreçte 26 oyuncu transfer etti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2025 Pazar 06:51
Başkan Doğan ile 29'a ulaştı

Ertuğrul Doğan başkanlık görevi yaptığı 863 günlük süreçte 26 oyuncu transfer etti. Kourbelis, Orsic, Fernandez, Benkovic, Teklic, Fountas, Mendy, Pepe, Onuachu (ikinci kez), Bakic, Meunier, Nwakaeme (2. kez), Draguş, Lundstram, Barisic, Batagov, Cham, Malheiro, Savic, Banza, Sikan, Zubkov, Folcarelli, Pina, Augusto, Olaigbe, Oulai, Bouchouari ve Muçi yer aldı.

BU SEZON 7'YE ÇIKTI

Fırtına, Mart 2023'te göreve gelen başkanı Ertuğrul Doğan döneminde 29 yabancı kadroya katıldı. Bordo-mavililer, 2025-26 sezonu öncesi Pina, Onuachu, Augusto, Olaigbe, Oulai, Bouchouari ve son olarak Muçi'yi takıma dahil etti.

