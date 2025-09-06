CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Davitashvili için ret yanıtı

Davitashvili için ret yanıtı

TRANSFER operasyonuna tam gaz devam eden Trabzonspor ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Karadeniz devinin, Gürcü sol kanat Zuriko Davitashvili için girişimde bulunduğu belirtildi. Ancak 24 yaşındaki futbolcunun kulübü Saint-Etienne bu transfere sıcak bakmadı. Saint-Etienne ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunan 1.75 boyundaki yıldızın değeri 10 milyon euro.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2025 Cumartesi 06:51
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Davitashvili için ret yanıtı
TRANSFER operasyonuna tam gaz devam eden Trabzonspor ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Karadeniz devinin, Gürcü sol kanat Zuriko Davitashvili için girişimde bulunduğu belirtildi. Ancak 24 yaşındaki futbolcunun kulübü Saint-Etienne bu transfere sıcak bakmadı. Saint-Etienne ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunan 1.75 boyundaki yıldızın değeri 10 milyon euro.
Hakan'dan Inter'e büyük rest! G.Saray için...
Fenerbahçe'de Zidane ile anlaşma tamam!
DİĞER
Galatasaray’a 21’lik stoper! Sarı-kırmızılı takımdan sürpriz atak
CHP'li İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında yeni ifade! Milyonlar paravan şirketlerle kaçırıldı
F.Bahçe'de Kostic sürprizi!
G.Saray'a 70 milyon Euro'luk dünya yıldızı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Türkiye-İsveç basketbol maçı detayları! Türkiye-İsveç basketbol maçı detayları! 07:47
Japonya-Türkiye voleybol maçı detayları! Japonya-Türkiye voleybol maçı detayları! 07:32
Bugünkü maçlar 6 Eylül 2025 Cumartesi Bugünkü maçlar 6 Eylül 2025 Cumartesi 06:53
Fırtına o ismin sözleşmesini feshetti Fırtına o ismin sözleşmesini feshetti 01:54
Fırtına o ismin sözleşmesini feshetti Fırtına o ismin sözleşmesini feshetti 01:47
Yine Suarez yine olay Yine Suarez yine olay 00:48
Daha Eski
Yine Suarez yine olay Yine Suarez yine olay 00:48
F.Bahçe'den Beşiktaş'a çok konuşulacak transfer! F.Bahçe'den Beşiktaş'a çok konuşulacak transfer! 00:29
Mimovic için transferde sürpriz gelişme! Mimovic için transferde sürpriz gelişme! 00:29
F.Bahçe'ye Spalletti şoku! F.Bahçe'ye Spalletti şoku! 00:29
Fatih Tekke'den Uğurcan Çakır açıklaması! Fatih Tekke'den Uğurcan Çakır açıklaması! 00:29
Dortmund'dan Salih Özcan kararı! Türkiye... Dortmund'dan Salih Özcan kararı! Türkiye... 00:29