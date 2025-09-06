Davitashvili için ret yanıtı

TRANSFER operasyonuna tam gaz devam eden Trabzonspor ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Karadeniz devinin, Gürcü sol kanatZuriko Davitashvili için girişimde bulunduğu belirtildi. Ancak 24 yaşındaki futbolcunun kulübü Saint-Etienne bu transfere sıcak bakmadı. Saint-Etienne ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunan 1.75 boyundaki yıldızın değeri 10 milyon euro.
