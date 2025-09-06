Altay da listede

Manchester United'ın Onana ve Altay Bayındır'ı ya satış listesine koyacağı ya da kiralayacağı ifade ediliyor. Trabzonspor her iki kaleci ile yakından ilgilenirken, Altay öne çıkıyor. Altay Bayındır 2 yıllık aradan sonra Süper Lig'e dönebilir. İngiliz basınında yer alan haberlerde; Manchester United'ın 27 yaşındaki kaleciyi gözden çıkardığı ve bordo mavililere evet diyebileceği dile getirildi. ManU ile toplam 14 maça çıkan ve 24 gol yiyen 1.98 boyundaki eldivenin değeri 8 milyon euro. Ancak Premier Lig ekibi, Altay ve Onana'dan birini gönderecek.