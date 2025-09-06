CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Altay da listede

Altay da listede

Manchester United'ın Onana ve Altay Bayındır'ı ya satış listesine koyacağı ya da kiralayacağı ifade ediliyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2025 Cumartesi 06:51
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Altay da listede
Manchester United'ın Onana ve Altay Bayındır'ı ya satış listesine koyacağı ya da kiralayacağı ifade ediliyor. Trabzonspor her iki kaleci ile yakından ilgilenirken, Altay öne çıkıyor. Altay Bayındır 2 yıllık aradan sonra Süper Lig'e dönebilir. İngiliz basınında yer alan haberlerde; Manchester United'ın 27 yaşındaki kaleciyi gözden çıkardığı ve bordo mavililere evet diyebileceği dile getirildi. ManU ile toplam 14 maça çıkan ve 24 gol yiyen 1.98 boyundaki eldivenin değeri 8 milyon euro. Ancak Premier Lig ekibi, Altay ve Onana'dan birini gönderecek.
Reklam
Hakan'dan Inter'e büyük rest! G.Saray için...
DİĞER
Son dakika haberi: Trabzonspor, Beşiktaş'ın yıldızıyla anlaşmaya vardı! Ernest Muci...
CHP'nin şaibeli kurultayı: TBMM odasında 100 bin TL rüşvet! CHP'nin eski Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık oyunu anlattı | "Ekrem İmamoğlu Özgür Özel'i desteklememi istedi"
F.Bahçe'de Kostic sürprizi!
G.Saray'a 70 milyon Euro'luk dünya yıldızı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına o ismin sözleşmesini feshetti Fırtına o ismin sözleşmesini feshetti 01:54
Fırtına o ismin sözleşmesini feshetti Fırtına o ismin sözleşmesini feshetti 01:47
Yine Suarez yine olay Yine Suarez yine olay 00:48
Yine Suarez yine olay Yine Suarez yine olay 00:48
F.Bahçe'den Beşiktaş'a çok konuşulacak transfer! F.Bahçe'den Beşiktaş'a çok konuşulacak transfer! 00:29
Mimovic için transferde sürpriz gelişme! Mimovic için transferde sürpriz gelişme! 00:29
Daha Eski
F.Bahçe'ye Spalletti şoku! F.Bahçe'ye Spalletti şoku! 00:29
Fatih Tekke'den Uğurcan Çakır açıklaması! Fatih Tekke'den Uğurcan Çakır açıklaması! 00:29
Dortmund'dan Salih Özcan kararı! Türkiye... Dortmund'dan Salih Özcan kararı! Türkiye... 00:29
Beşiktaş'tan Trabzonspor'a bomba transfer! Beşiktaş'tan Trabzonspor'a bomba transfer! 00:29
Trabzonspor transferi resmen duyurdu! Trabzonspor transferi resmen duyurdu! 00:29
G.Saraylı yöneticilerden Çalhanoğlu sözleri! G.Saraylı yöneticilerden Çalhanoğlu sözleri! 00:29