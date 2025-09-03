İlk aday Deniz

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın veda etmesinin sonrasında kaleci transferi için çalışmalar hızlıca başladı. Bordo-mavili yönetim, bir değerlendirme yaparak en doğru adayları hazırladı. Teknik Direktör Fatih Tekke'nin de raporu doğrultusunda adımlar atıldı. Buna göre Fırtına'da ilk aday Konyaspor'un 20 yaşındaki kalecisi Deniz Ertaş oldu. Fatih Tekke'nin de beğendiği genç kaleci için Konyaspor ile temasların kurulması planlanıyor.

KONYA'DAN AÇIKLAMA

Konyaspor kulübü de resmi bir açıklama yayınlayarak Trabzonspor'la görüşmelerin başladığını ifade etti. Yeşil-beyazlılar, "Kalecimiz Deniz Ertaş'ın Trabzonspor'a olası transferi konusunda, kulüp başkanımız Sayın Ömer Atiker ve Trabzonspor Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan arasında görüşme yapılmıştır. Bu süreçte kulübümüzün ve futbolcumuzun menfaatleri ön planda tutulmakta olup, nihai karar kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır" denildi.

Altyapısı çok güçlü

Deniz Ertaş, Konyaspor'da son dönemin çıkışta olan genç yeteneklerinden biri. 20 yaşındaki kaleci; Bursaspor ve Altınordu gibi güçlü futbol akademilerinde yer aldıktan sonra 2019'da Konyaspor'un altyapısına transfer edildi. Deniz, 2019'dan bu yana Konyaspor'da alt yaş kategorileri, U19 ve A takımda oynadı. Kısa sürede yeteneğiyle fark edilen 2005 doğumlu eldiven, bu sezon yeşil-beyazlıların 1 numarası olmayı başardı.

Başarılı istatistikler

Konyaspor'da bu sezon 1 numara olan Deniz Ertaş, Süper Lig'de 2 maçta başarılı bir görüntü çizdi. 2 maç sonunda maç başına 5 şut kurtarışı, toplam 10 kurtarış yapan Deniz, beğeni topladı. Genç kaleci ayrıca 1 de asist yaparak takımına gol katkısı vermesiyle göze çarptı.

Tekke'nin oyununa uygun

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin pas oyununa yatkın olan Deniz Ertaş, her iki ayağını da kullanabiliyor. Deniz'in bu sezon kendi yarı sahasında pas isabeti yüzde 91 olurken, isabetli hava pası da yüzde 75'i buldu.