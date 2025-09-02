CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Trabzonspor Zubkov'un milli gururu

Zubkov'un milli gururu

Karadeniz devinin başarılı yıldız Oleksandr Zubkov, Ukrayna Milli Takımı'na katılıyor. Bu sezon Trabzonspor formasıyla 4 lig maçında 3 asist yaparak dikkat çeken Zubkov, ülkesi Ukrayna'nın 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Fransa ve Azerbaycan ile yapacağı maçlarda kadroda yer alacak. Ukrayna Teknik Direktörü Sergei Rebrov'un en güvendiği isimlerden olan bordo-mavili yıldızı Zubkov'un iki maçta da oynaması bekleniyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2025 Salı 06:50
