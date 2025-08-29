Transfer toplantısı

Bordo-mavililerde transfer komitesinde yer alan yönetici İbrahim Şahinkaya, Trabzon'a gelerek Teknik Direktör Fatih Tekke ile Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bir araya geldi. Toplantıda transfer planlaması ve takımın son durumu masaya yatırıldı. Şahinkaya görüşmenin ardından İstanbul'a döndü. Şahinkaya'nın burada yapılması muhtemel transferlerin yanı sıra takımdan ayrılacak isimlerle alakalı olarak da Fatih Tekke ile görüştüğü öğrenildi.