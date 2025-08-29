Elsnik gündemi

Orta saha transferinde Trabzonspor'da Kızılyıldız'dan Timi Max Elsnik de listede duruyor. Bordo-mavililerin, 27 yaşındaki Sloven orta sahanın durumunu yakından izlediği bildirildi. Sırbistan ekibi Kızılyıldız'ın 5 milyon euro bonservis talep ettiği aktarıldı. Elsnik, bu sezon 8 resmi karşılaşmada 657 dakika süre aldı ve 1 asist katkısı sağladı. Elsnik, orta sahada hem 6 numarada hem de 8 numarada oynuyor.
