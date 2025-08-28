Bu ilgi mükemmel

Trabzonspor'un yeni transferlerinden Wagner Pina, kulüp dergisine bir röportaj verdi. Pina, Trabzonspor taraftarlarının tutkusuna ve desteğine değinerek, "Onların bu sevgisine karşı daha çok koşarak, daha çok çalışarak karşılık vermek ve çok kazanarak onları mutlu etmek istiyoruz. Bu duygu benim futboluma da olumlu yansıyor. Bu ilgi gerçekten çok özel ve mükemmel" dedi.

KAZANMAYA ODAKLANIRIM

22 yaşındaki Portekizli sağ bek, "Dışardan beni izleyenler şunu söyleyebilir, 'Sahada her şeyini verir. Takımı ve arkadaşları için inanılmaz mücadele eder. Canı yansa da vazgeçmez.' Gerçekten de öyle, acı çeksem de takımım ve arkadaşlarım için bunu hissetmemeye çalışırım, kazanmaya odaklanırım. Zaten başarı için acıya katlanmak zorundasınız. Hiçbir şey kolay kazanılmıyor" diye konuştu.

PORTEKİZLİ GELENEĞİ

Trabzonspor tarihinde forma giyen Portekizli sağ bekler Joao Pereira, Jose Bosingwa ve Pedro Malheiro örneklerine vurgu yapan Wagner Pina şunları aktardı: "Bu isimler Trabzonspor tarihinde fark yaratmış... Bu benzerlik benden beklentileri de yükseltiyor. Evet, o listeye ben de mutlaka girmeliyim, gelecek yıllarda artık 3 değil 4 isimden bahsedilmeli."

ÖNCELİK SAVUNMA

Sağ bekte oynayan Wagner Pina, "Ben bir sağ bekin en önemli görevinin öncelikle savunma olduğunu düşünüyorum... Birinci önceliğimiz bu. Defansta hata yapmamalıyız. Sonra da hücuma katkıda fayda sağlamalıyız. Ben ikisini de iyi yapmak için çok çalışıyorum. Futboldan uzak kalmayı düşünmek bile korkunç. Hayatım hep futbol ve asla kopamayacağımı düşünüyorum" dedi.

BÜYÜK SAYGI VAR

Wagner Pina, Türkiye'de çok ciddi bir saygı ortamının olduğunu kaydederek, "Burada insanlar sizinle konuştuğunda Müslüman mı, Hristiyan mı diye sormuyor... Türkiye'de bu anlamda insanlar birbirine büyük saygı duyarak hayatını yaşıyor, bu mükemmel bir olay" dedi.