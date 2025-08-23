Trabzonspor’da gündem orta saha transferi! 3 yıldız ön planda

Transfer çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdüren Trabzonspor'da yoğun mesai harcanıyor. İlk önceliğini orta sahaya veren bordo-mavililer, hamlelerini sıklaştırdı. Karadeniz devinde transfer listesi de netleşti. Orta saha için Joaquin Pereyra, Jefferson Savarino, Daichi Kamada isimleri ön plana çıktı. Teknik Direktör Fatih Tekke'nin raporlarına göre hareket eden Trabzonspor yönetiminin kısa sürede transferde somut adımlar atacağı belirtildi.

8 VE 10 NUMARA

Brezilya'nın Botafogo takımından 28 yaşındaki Jefferson Savarino ve son olarak ABD'de MLS takımlarından Minnesota United'da oynayan 26 yaşındaki Joaquin Pereyra göze çarptı. İngiltere'de Crystal Palace'la kontratı gelecek yıl bitecek olan Daichi Kamada da ise yine listede yer alan diğer bir isim. Söz konusu 3 yıldızın da orta sahada hem 8 numarada hem de 10 numarada oynayabiliyor olması Teknik Direktör Fatih Tekke açısından önem taşıyor.

4

Jefferson Savarino Botafogo'da 2025-2026 sezonunda 4 resmi maça çıktı ve 1 asist yaptı.