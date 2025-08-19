Çilingir Augusto

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Sezona Kocaelispor galibiyetiyle başlayan Trabzonspor, Kasımpaşa önünde de hata yapmadı. Karşılaşma boyunca iki takım da pozisyon bulmakta güçlük çekerken, özellikle ilk yarı keyifsiz geçti. İkinci yarıda bordo-mavililer, Zubkov'un oyuna dahil olmasıyla birlikte hareketlenirken, yeni transferlerden Augusto galibiyeti getiren isim oldu. Fırtına'daki ilk golünü sahaya ilk 11'de çıktığı mücadelede kaydeden 21 yaşındaki futbolcu, takımının ikide iki yapmasını sağladı.

KALEYİ BULAN TEK ŞUT GOL OLDU

Dakikalar 75'i gösterdiğinde sağ kanattan ceza alanı içerisine giren Zubkov harika bir şut çıkardı. Top direkten dönerken Augusto iyi takibini golle sonuçlandırdı. Karşılaşmada kaleyi bulan tek şut gol olurken, Karadeniz Fırtınası iki haftada 1-0'lık skorlarla 6 puan topladı. İlk haftada Onuachu galibiyeti getirirken bu hafta da bordo-mavili takımın bir başka golcüsü Augusto puanları topladı. Geçen sezon Banza'dan verim alan Trabzonspor bu yıl da kadrosuna kattığı yeni isimlerle kazanıyor.

ARVELADE 12. KEZ RAKİP OLDU

Trabzonspor'un efsanelerinden Şota Arveladze, teknik direktör olarak eski takımına karşı dün 12. kez rakip oldu. Kasımpaşa'nın başında bulunan Gürcü çalıştırıcı, geride 12 mücadelede 2 galibiyet elde ederken, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet gördü.

TEKKE'DEN ZORAKİ DEĞİŞİKLİK

Teknik direktör Fatih Tekke, ilk haftada oynanan Kocaeli mücadelesine göre kadroda iki değişikliğe gitti. Sakatlığı bulunan Nwakaeme'nin yerine Vişça'ya görev verirken, hastalanan Zubkov'u da kulübeye çekti. Yeni transfer Augusto sahaya 11'de çıktı.

TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI

Bordo-mavili taraftarlar Kasımpaşa deplasmanında da takımlarını yalnız bırakmadı. Trabzon taraftarları sezonun ilk deplasman maçında takımlarının yanında yer alırken, deplasman tribününde kendilerine ayrılan yeri tamamen doldurdu.

BATAGOV HATA YAPMADI

Kasımpaşa maçında Arsenii Batagov savunmada yaptığı kritik hamleler ile dikkat çekti. 23 yaşındaki Ukraynalı futbolcu, Savic ile iyi bir uyum yakalarken Fall ve Gueye'ye nefes aldırmadı. Bordomavililer ligdeki iki maçta da aynı savunma dörtlüsü ile sahaya çıktı.