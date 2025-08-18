Trabzonspor'un yeni transferi imza için geliyor!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Trabzonspor, Fransa Ligue 2 ekiplerinden Bastia’da forma giyen genç orta saha oyuncusu Christ Inao Oulai’yi kadrosuna kattı. Fildişi Sahilli futbolcu, bordo-mavililerin teklifini kabul ederek imza için Trabzon’a geliyor. 19 yaşındaki yetenek, kısa süre içinde resmi sözleşmeye imza atacak. İşte transferin ayrıntıları... | Son dakika Trabzonspor haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2025 Salı 01:01
Trabzonspor, Fransa 2. Ligi takımlarından Bastia'da forma giyen Christ Inao Oulai'yi kadrosuna kattı.

Genç futbolcunun imza için sabaha karşı Trabzon'da olacağı öğrenildi.

İşte Oulai'nin uçaktan görüntüsü:

OULAI KİMDİR?

Fildişi Sahilli futbolcu, orta sahanın her bölgesinde görev yapabilse de ağırlıklı olarak 8 numara pozisyonunda forma giyiyor. Kulübü ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunan 19 yaşındaki futbolcunun şu andaki piyasa değeri 600 bin Euro olarak gözüküyor. Şu ana kadar 18 maça çıkan 1.73 boyundaki futbolcu 1 gol kaydetti.

CEZA SAHASI ÇEVRESİNDE ETKİLİ

Oyunu iki yönlü oynayabilen, hem savunmaya hem hücuma katkı veren bir orta saha olan Oulai'nin pas opsiyonlarını hızlı görüp değerlendirme yeteneği yüksek. Özellikle dar alanda topu saklama ve rakip presinden kurtulmada başarılı. Kısa pas oyununda isabet oranı yüksek. Orta mesafeli paslarla kanatları beslemeyi iyi biliyor. Şut tekniği fena değil; ceza sahası çevresinden gol tehdidi oluşturabiliyor.

