Trabzonspor Teknik Dİrektörü Fatih Tekke: Bu sabah birisi gelecek

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke açıklamalarda bulundu. İşte Tekke'nin açıklamaları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2025 Salı 00:09 Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2025 Salı 00:14
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, mücadeleye dair değerlendirmelerde bulundu. İşte Tekke'nin açıklamaları...

"DAHA İYİ TOPA SAHİP OLMAMIZ GEREKİYOR"

"Zor bir maç olacağını söylemiştim zaten. Maçı iki bölümde değerlendirebilirim, ilk yarıda bazı oyuncularımız hazır olmadığı için ön alan baskısı yapamadık. Çok ortada bir maç gibi gözüktü. Rakibin tehlikeli geçişleri var. Hakem kararlarının konuşulabileceği pozisyonlar var. 60'tan sonra oyuncu değişikliği ile ön alan baskısına devam ettik. Daha iyi topa sahip olmamız gerekiyor böyle maçlarda. Daha coşkulu ve daha dengeli olmamız gerekiyor. En önemlisi 3 puandı. İyi ve değerli bir 3 puan. Şimdi içeride iki maçımız var. Hem iyi oyun hem galibiyetle bitirirsek çok iyi bir başlangıç olacak bizim için."

"BU SABAH BİRİSİ GELECEK"

"Transferi konuşuyoruz. Mevkiler belli, konuşuyoruz. Bu konuda bence özellikle başkanımızın çok ciddi emeği var. Çok ciddi zaman harcadık. Gelecek oyuncularımız var. Hatta belki bu sabah birisi gelecek. Yine orta sahada bir beklentimiz var. Stoperde beklentimiz var. Beklentilerimiz var. Başkanımız biliyor ve konuşuyoruz. Umarım istediklerimiz olur."

"İYİ OLMAK ZORUNDAYIZ"

"Her takıma karşı ön alan baskısı yapacağız. Oyuncularıma mesaj vereyim buradan, fiziksel olarak iyi olacağız, iyi olmak zorundayız! Trabzonspor olarak daha iyi oynamamız gerekiyor."

