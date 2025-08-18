Trabzonspor sermaye artırımını duyurdu!

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Bordo mavili ekibin yeni kayıtlı sermaye tavanı 37.5 milyar TL olarak açıklandı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Şirketimizin 16.06.2025 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısı ile onaylanan;

"Mevcut 10.000.000.000.-TL tutarındaki Kayıtlı Sermaye Tavanının 37.500.000.000.-TL'ye çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavanı kullanım süresinin 2025-2029 yılları olarak belirlenmesi,

Şirket Esas Sözleşmesinin 6, 7, 11 ve 35. Maddelerinin ekteki gibi tadil edilmesi işlemleri, 18.08.2025 (bugün) tarihinde tescil edilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur."