Hücumdaki koz Onuachu

Kiralık olarak forma giydiği sezonda bordomavili forma ile 21 maçta 15 gol atarak önemli bir performans sergileyen Onuachu, bu sezona da kaldığı yerden başladı. Kocaelispor karşısında kaydettiği golle takımına 3 puanı getiren Nijeryalı yıldız, 2025- 2026'da da takımın gol yollarındaki en önemli silahı olacak. Golcü oyuncunun ilk maçta golle buluşması, Fatih Tekke'yi de gelecek adına çok umutlandırdı.
Son dört maçı boş geçmedi
Onuachu, son 4 resmi maçta da gol attı. Nijeryalı yıldız, ligde 12 Mayıs 2024'te İstanbul'u 3-0 yendikleri maçta 2 kez fileleri sarstı. 2.01'lik forvet, 18 Mayıs 2024'te 1-0 kazanılan Başakşehir'i maçının golünü, 23 Mayıs 2024'te Beşiktaş'la kupa maçında da 1 gol kaydetti. Başarılı oyuncu Kocaelispor'u da boş geçmeyerek son 4 maçında 5 gol attı.