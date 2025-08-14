TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'da rota Tomas Suslov! İtalyan basını duyurdu

İtalya basını, Hellas Verona forması giyen merkez orta saha Tomas Suslov'un Trabzonspor'un transfer listesinde olduğunu iddia etti. Haberde 23 yaşındaki Slovak futbolcu için bordo mavililerin harekete geçtiği belirtildi. Suslov, 10 numara ve sağ kanatta da görev yapabiliyor. Ocak 2024'te Hellas Verona'ya transfer olan genç oyuncu, Serie A ekibinde çıktığı 65 maçta 3 gol kaydetti. Bologna ve Torino'nun da ilgisini çektiği belirtilen Suslov'un, kulübüyle Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Transfermarkt'a göre piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösterilen 1.74 boyundaki futbolcunun, Trabzonspor'un kadrosunu güçlendirme çalışmalarında öncelikli hedeflerden biri olduğu öne sürülüyor.

155 MAÇTA 91 GALİBİYET

Fırtına, 2017'de taşındığı yeni stadyumunda oynadığı 155 lig maçında 91 galibiyet, 32 beraberlik aldı ve 32 kez kaybetti. Attığı 309 gole karşılık kalesinde 179 gol gördü. Bordo-mavililer, yüzde 58.71'lik galibiyet oranı yakalarken, maç başına 2.00 gol ortalaması ve 1.16 gol yeme ortalaması ile etkili oyununu sürdürdü.