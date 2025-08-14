Trabzonspor'da Mustafa Eskihellaç: Eren Elmalı...

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2025 Perşembe 16:54 Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2025 Perşembe 17:24
Trabzonspor'da savunma oyuncusu Mustafa Eskihellaç açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER

Benim için Trabzon dünyanın en güzel şehri, Trabzonspor da dünyanın en güzel takımı.

"FATİH HOCA DA YAŞADI"

Bizim memleketimiz zor, kabul edelim. Genç yaşta baskıyı yönetmek kolay değil. Dışarıdan geldiğimizde de işimiz kolaylaşmıyor ama bu süreç bizi daha da güçlendiriyor. Fatih hocam da benim yaşadığımın benzerini yaşadı, hem de daha büyüğünü.

"İNSAN SEVDİĞİNE KAVUŞUNCA..."

Ailem burada, şehrim burası. Dünyanın en güzel şehrinde, dünyanın en güzel takımının formasını giymeyi çok istiyordum. İnsan sevdiğine kavuşunca, bütün azmiyle o kulüp için mücadele eder.

"NASİP OLUR MU BİLMİYORUM"

Bu, çok kişiye nasip olur mu bilmiyorum. Önce Şenol Güneş, ardından Fatih Tekke… Kulübün efsane iki ismi. Başka kiminle çalışsam bu kadar mutlu olur muydum, bilmiyorum.

"BEKLERİ ÖZGÜR BIRAKIYOR"

Fatih hocanın daha önce çalıştırdığı takımların maçlarını izliyordum. Hocamız, bekleri özgür bırakıyor. Hücumda fazla gözükme sebebim bu.

"BUNDAN DAHA ÜSTÜN BİR DUYGU YOK"

Futbol hayatımın sonuna kadar gururla, gayretle, dürüstçe bu formayı terletebilirsem bundan daha üstün bir duygu yok.

EREN ELMALI SÖZLERİ

Eren Elmalı benim kardeşim. Yazın milli takımda beraberdik. Onun çok başarılı olmasını isterim. O da buraya emek verdi. İnşallah gittiği yerde çok başarılı olur.

