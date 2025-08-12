HaberlerTrabzonspor Usta yazardan Trabzonspor'un yıldızına övgü: Bu sezon takıma büyük katkı verir
Son dakika Trabzonspor haberleri: Trendyol Lig'in 1. haftasında Trabzonspor ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Trabzonspor - Kocaelispor maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (TS spor haberi)
Trabzonspor maça fırtına gibi girdi. İstekli ve coşkuluydu. Onauchu santrfor, hemen arkasında on numara gibi Nwakaeme vardı. Her kafasını kaldırdığında kanatlarda sürekli savunma arkasına koşu yapan Olaigbe ve Zubkov ile çok çalıştılar lakin ilk yarı üretemediler. Olaigbe çok atletik, çabuk ve adam eksilten bir oyuncu. Önde baskı yüksek olunca çıkmakta zorlanan Kocaelispor savunmada iyi organize oldu. Mendes, Nonge ve Oğulcan ile kontrataklarla oyuna ortak oldular, pozisyon buldular. Pina ve Mustafa Eskihellaç ataklara çıkınca Kocaelispor kanatlarını geriye zorladılar. Kocaelispor böylesine geriye yaslanınca Trabzonspor hücum üstünlüğünü ve oyunun kontrolünü eline aldı, golü buldu. Golden sonra Kocaelispor risk aldı ve öne çıkmaya başladı.
Rakip ceza alanına daha çok girdi pozisyonlar buldu ama gol bulamadı. Selçuk İnan hocanın kurduğu Kocaelispor, oyunuyla gelecek için umut verdi. Nwakaeme'nin bu kadar uzun oyunda kalması ne kadar doğru? Okay çok pas hatası yaptı. Çağdaş Altay geçen sezon ilk yarı 4 maç yönetti, son 5 hafta hiç maç alamadı. Zayıf bir performans gösterdi. Ama ikinci yarı başında ilk 4 hafta üst üste olmak kaydıyla 2 Trabzonspor, 1 Beşiktaş ve 1 G.Saray maçıyla birlikte toplamda 16 Süper Lig maçı yönetti. Lige bu maçla başlaması onun adına çok değerli. Ancak değer bulması için iyi yer almalı, performans göstermeli ve atletik hakemlik yapmalı. Nwakaeme'ye çıkan sarı hatalı. 46'da Onuachu'ya kontrolsüz giren Appindangoye'ye çıkmayan sarı kart kabul edilemez! 53'te Trabzonspor Olaigbe ile penaltı bekledi, devam kararı doğru. Hakemin oyun okuma, kendini kabul ettirme, fauller ve kartlar konusunda sıkıntıları, tecrübe ve de deneyim eksikliği var.
Trabzonspor muhteşem bir taraftar desteği ile maça başladı. Uzun zamandır Papara Park'ta böyle güzel bir atmosfer görmeyi özlemiştik. Bordo-mavililer, maça tahrip gücü yüksek bir futbol ile başladı. Sağ kanattan Zubkov, sol kanattan Olaigbe ile etkili hücumlar yaptı. Zubkov, ceza sahasına orta yağdırdı. Kocaelispor iyi savunma yaparak Onuachu'ya etkili vuruş şansı tanımadı. Yine de Onuachu bütün kafa toplarına vurdu ama çerçeveyi bulamadı. İlk yarıda çok atak yapan Trabzonspor'un rakip kaleye isabetli bir şut atamaması düşündürücüydü. Zubkov, Olaigbe ve Nwakaeme topla oynamayı çok seven oyuncular. Trabzonspor'un hücumcuları basit oynamayınca, Kocaelispor savunmada hem alan, hem de adam savunmasını iyi yaptı ilk yarıda.
Kocaelispor'un etkili kontrataklar geliştirdiğini de söyleyelim. İlk yarıda Bruno Petkovic karşı karşıya pozisyonda Uğurcan Çakır'ı geçemedi. Yine mucizevi bir kurtarış yaptı milli kaleci. Kocaelispor'da Ahmet Oğuz ve Sivasspor'da futbolu ile iz bırakan Appindangove savunmada çok etkiliydi. Trabzonspor'da hazırlık kampının en etkili isimlerinden biri olan Folcarelli iyi maç çıkardı. Bu sezon takıma büyük katkı verir. Bordo-mavililer, genç olduğu kadar hızlı oyuncular transfer etmiş. Bu hamleleri doğru buluyorum. Bu arada ilk yarıda rakip savunmayı çok zorlayan, gelen ortalara sürekli kafa vuran Onuachu, ikinci yarıda affetmedi. Mustafa Eskihellaç'ın ceza sahasına yaptığı ortaya etkili bir kafa vuruşu yapan Onuachu, Papara Park'ı bayram yerine çevirdi. Trabzonspor'un en sorunlu bölgesi orta sahası. Hamsik, Sosa, Colman gibi liderlik yapacak bir oyuncu şart bu takıma. Hem 8, hem 10 numara oynayabilen Valencia'daki Portekizli Andre Almeida, Trabzonspor'un oyununa sınıf atlatır. Yönetim, bu transferi bitirmek için yoğun çaba sarf ediyor.
İlaç olur bordo-mavililere... 63 dakika sahada kalan Olaigbe'yi beğendim. Süratli ve kıvrak bir kanat oyuncusu. Pina da iyi bir sağ bek. Çok çalışkandı. Yerini hiç kaybetmedi. İlk yarıda net bir golü kaçıran Petkovic, 72'de yine karşı karşıya pozisyonda bu kez topu auta attı. Son dakikalarda Kocaelispor beraberliği sağlamak için baskı kursa da Trabzonspor defansının hata yapmaması dikkat çekti. Gol yemeden lige başlamak da önemli. Özellikle defans hattının öz güvenini yükseltir. Trabzonspor, galip gelerek lige iyi bir başlangıç yaptı. Bu hem takımın, hem yönetimin hem de Fatih Tekke'nin ihtiyacı vardı. Art arda gelecek birkaç galibiyetle takım kazanma alışkanlığı elde eder, kırılganlık ortadan kalkar.