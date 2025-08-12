Usta yazardan Trabzonspor'un yıldızına övgü: Bu sezon takıma büyük katkı verir

Kocaelispor'un etkili kontrataklar geliştirdiğini de söyleyelim. İlk yarıda Bruno Petkovic karşı karşıya pozisyonda Uğurcan Çakır'ı geçemedi. Yine mucizevi bir kurtarış yaptı milli kaleci. Kocaelispor'da Ahmet Oğuz ve Sivasspor'da futbolu ile iz bırakan Appindangove savunmada çok etkiliydi. Trabzonspor'da hazırlık kampının en etkili isimlerinden biri olan Folcarelli iyi maç çıkardı. Bu sezon takıma büyük katkı verir. Bordo-mavililer, genç olduğu kadar hızlı oyuncular transfer etmiş. Bu hamleleri doğru buluyorum. Bu arada ilk yarıda rakip savunmayı çok zorlayan, gelen ortalara sürekli kafa vuran Onuachu, ikinci yarıda affetmedi. Mustafa Eskihellaç'ın ceza sahasına yaptığı ortaya etkili bir kafa vuruşu yapan Onuachu, Papara Park'ı bayram yerine çevirdi. Trabzonspor'un en sorunlu bölgesi orta sahası. Hamsik, Sosa, Colman gibi liderlik yapacak bir oyuncu şart bu takıma. Hem 8, hem 10 numara oynayabilen Valencia'daki Portekizli Andre Almeida, Trabzonspor'un oyununa sınıf atlatır. Yönetim, bu transferi bitirmek için yoğun çaba sarf ediyor.