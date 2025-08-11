Trabzonspor'da hedef güçlü başlangıç! İşte Fatih Tekke'nin muhtemel 11'i

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu bu akşam açıyor. Bordo-mavililer, Papara Park'ta ligin yeni ekiplerinden Kocaelispor'u konuk ediyor. Hakem Çağdaş Altay'ın düdük çalacağı müsabaka 21.30'da başlayacak. Teknik Direktör Fatih Tekke, ligin ilk maçında oyuncularından güzel bir futbol ve galibiyet bekliyor. Kadrosuna 4 takviye yapan Trabzonspor, orta saha ve savunma hattını büyük oranda korudu. Geçen sezonki kadrodan ilk 11'de en az 9 aynı isimle sahada olması bekleniyor.

EN BÜYÜK KOZ ONUACHU OLACAK

Trabzonspor'un, Kocaelispor karşısındaki en büyük kozu ise Paul Onuachu olacak. Kalede Uğurcan Çakır, savunmada ise Pina, Savic, Batagov ve Mustafa dörtlüsünün kesin olarak sahada olması planlanırken, orta sahada ise belirsizlik var. Orta sahada kreatif oyuncu eksikliği bulunan Trabzonspor'un kamp döneminde zaman zaman denenen Okay Yokuşlu, Mendy ve Folcarelli üçlüsü ile sahaya çıkma ihtimali yüksek gözüküyor. Muhammed Cham ile Ozan Tufan ise kadroda kendilerine yer açmak için çaba harcıyor.

SAĞ KANAT ZUBKOV'A EMANET

Fırtına'nın hücum bölgesinde sağ kanatta sakatlığı geçen Oleksandr Zubkov'un forma giymesine kesin gözüyle bakılıyor. Sol kanatta ise birçok alternatif yer alıyor. Takımın deneyimli yıldızları; Nwakaeme ve Vişça formaya aday isimler. Aynı zamanda yeni transferler Felipe Augusto ve Kazeem Olaigbe de görev almayı bekleyen diğer oyuncular olarak göze çarpıyor. Kadroda son söz artık Fatih Tekke'de olacak. Tekke'nin ilk 11'ini netleştirmesi bekleniyor.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Papara Park'ta Kocaelispor'u konuk edecek Trabzonspor, hazırlıklarını tamamladı. Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular, dinamik ısınmanın ardından pas ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

TRABZONSPOR-KOCAELİSPOR MUHTEMEL İLK 11'LER

TRABZONSPOR: UĞURCAN, PINA, SAVIC, BATAGOV, MUSTAFA, OKAY, MENDY, FOLCARELLI, ZUBKOV, NWAKAEME, ONUACHU

KOCAELİSPOR: JOVANOVIC, DIJKSTEEL, WIETESKA, APPINDONGOYE, HAIDARA, NONGE, CIHAT, SAMET, OĞULCAN, RYAN MENDES, PETKOVIC

3 FUTBOLCU OYNAMIYOR

Bordo-mavililerde, Kocaelispor maçı öncesi 3 eksik bulunuyor. Yeni sezonun ilk resmi maçında taraftarlarıyla buluşacak olan Fırtına'da kaleci Onuralp Çevikkan, kanat oyuncusu Cihan Çanak ve savunmada Rayyan Baniya sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

16 YIL SONRA

Fırtına, geçen sezon Süper Lig'e yükselen Kocaelispor ile 16 yıl sonra karşı karşıya gelecek. İki takım en son ligde 2008-2009 sezonunda İzmit'te karşılaşmıştı. 9 Mayıs 2009'da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor, 3-1 galip bitirmişti.

Trabzonspor, 72 gün aradan sonra Süper Lig'de maça çıkacak. Geçtiğimiz sezonu 30 Mayıs'ta Antalyaspor deplasmanında tamamlayan Karadeniz devi, yeni sezonun ilk maçında taraftarları önünde galibiyet arayacak.