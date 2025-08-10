Trabzonspor'da Almedia an meselesi

Sağ bek Pina, forvetler Onuachu ile Augusto ve sol kanat Olaigbe'yi renklerine bağlayan Fırtına, orta saha takviyesi için Andre Almeida'da mutlu sona artık çok yakın. La Liga ekibi Valencia ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki yıldız, kariyerinde yeni bir sayfa açmak istiyor. İspanya ekibi, Baptiste Santamaria ve Filip Ugrinic'i kadrosuna katarken, bu iki ismin bordo mavililerin istediği Almeida ile aynı pozisyonda görev yapıyor olması dikkat çekti. Artık Almeida'nın yakın çevresi de Türkiye'ye transfer ihtimalini güçlü bir şekilde kabul ediyor.

YENİ TRANSFERLERİ BEKLİYOR

İspanyol basınına göre Trabzonspor, teklifte iyileştirme yaptı ve iki kulüp arasındaki farkın kapanması için görüşmeler yoğunlaştı. Hatta Portekizli orta saha, dün Valencia'nın Torino ile oynayacağı kupa maçının kadrosunda yer almadı. Bu durum, ayrılığın çok yakın olduğunun açık göstergesi olarak yorumlanıyor. Bordo mavili takımın kurmayları da yaklaşık bir haftadır bu transfer için çok yoğun bir mesai harcıyor. Özellikle teknik direktör Fatih Tekke, işin bir an önce bitirilmesini talep ediyor. Bu nedenle tüm şartlar zorlanıyor.

DEĞERI 10 MİLYON EURO

Toplamda 206 profesyonel maçta görev yapan Portekizli orta saha, 7 gol atıp 13 asist yaptı. En yüksek piyasa değerine 2023'te 20 milyon euro ile ulaşan Almeida'nın güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro seviyesinde bulunuyor.

İSTIKRAR ABIDESİ

Andre Almeida, 2022 yılından bu yana forma giydiği Valencia'da istikrarlı yapısıyla dikkat çekiyor. La Liga ekibinde son 3 yılda 94 resmi maça çıkan 25 yaşındaki Almeida, 4 gol atarken 10 da asist yaptı. Başarılı orta saha özellikle büyük maçlarda oynadığı futbolla göze çarptı.