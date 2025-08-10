CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da Almedia an meselesi

Trabzonspor'da Almedia an meselesi

Trabzonspor'un uzun süredir görüşme halinde olduğu Almeida konusunda İspanyollardan sevindiren haber geldi. İşte detaylar... TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2025 Pazar 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor'da Almedia an meselesi

Sağ bek Pina, forvetler Onuachu ile Augusto ve sol kanat Olaigbe'yi renklerine bağlayan Fırtına, orta saha takviyesi için Andre Almeida'da mutlu sona artık çok yakın. La Liga ekibi Valencia ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki yıldız, kariyerinde yeni bir sayfa açmak istiyor. İspanya ekibi, Baptiste Santamaria ve Filip Ugrinic'i kadrosuna katarken, bu iki ismin bordo mavililerin istediği Almeida ile aynı pozisyonda görev yapıyor olması dikkat çekti. Artık Almeida'nın yakın çevresi de Türkiye'ye transfer ihtimalini güçlü bir şekilde kabul ediyor.

YENİ TRANSFERLERİ BEKLİYOR

İspanyol basınına göre Trabzonspor, teklifte iyileştirme yaptı ve iki kulüp arasındaki farkın kapanması için görüşmeler yoğunlaştı. Hatta Portekizli orta saha, dün Valencia'nın Torino ile oynayacağı kupa maçının kadrosunda yer almadı. Bu durum, ayrılığın çok yakın olduğunun açık göstergesi olarak yorumlanıyor. Bordo mavili takımın kurmayları da yaklaşık bir haftadır bu transfer için çok yoğun bir mesai harcıyor. Özellikle teknik direktör Fatih Tekke, işin bir an önce bitirilmesini talep ediyor. Bu nedenle tüm şartlar zorlanıyor.

DEĞERI 10 MİLYON EURO

Toplamda 206 profesyonel maçta görev yapan Portekizli orta saha, 7 gol atıp 13 asist yaptı. En yüksek piyasa değerine 2023'te 20 milyon euro ile ulaşan Almeida'nın güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro seviyesinde bulunuyor.

İSTIKRAR ABIDESİ

Andre Almeida, 2022 yılından bu yana forma giydiği Valencia'da istikrarlı yapısıyla dikkat çekiyor. La Liga ekibinde son 3 yılda 94 resmi maça çıkan 25 yaşındaki Almeida, 4 gol atarken 10 da asist yaptı. Başarılı orta saha özellikle büyük maçlarda oynadığı futbolla göze çarptı.

Fenerbahçe 8 numarasını buldu! Görüşmeler başladı...
Okan Buruk 'mümkün değil' demişti! G.Saray dünya yıldızını kadrosuna katıyor
DİĞER
Arda Güler'e tarihe geçecek transfer teklifi! Xabi Alonso'dan flaş karar...
Gazze için umut fenerleri yandı! On binler tekbir sesleriyle Beyazıt'tan Ayasofya'ya yürüdü | Kalabalık dron ile görüntülendi
Milan'dan F.Bahçe'ye sürpriz transfer! Kerem olmazsa o gelecek
G.Saray transferden vazgeçti!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Maximin Meksika'ya gitti Maximin Meksika'ya gitti 06:31
Zafer Dadaş'ın Zafer Dadaş'ın 06:27
İstabul’dan sessiz start İstabul’dan sessiz start 06:26
Alanya, Gümrük maçını 2-0 aldı Alanya, Gümrük maçını 2-0 aldı 06:25
Keçiörengücü rahat: 3-1 Keçiörengücü rahat: 3-1 06:24
Iğdır 90+7’de kazandı: 2-1 Iğdır 90+7’de kazandı: 2-1 06:23
Daha Eski
Antalya 2 golle güldü Antalya 2 golle güldü 06:22
G.Saray transferden vazgeçti! G.Saray transferden vazgeçti! 00:22
Buruk ve Kerem'den karşılıklı hamle! Buruk ve Kerem'den karşılıklı hamle! 00:06
G.Saray transferden vazgeçti! G.Saray transferden vazgeçti! 00:04
Iğdır FK 90+8'de güldü! Iğdır FK 90+8'de güldü! 00:04
Hatayspor'a evinde şok skor! Hatayspor'a evinde şok skor! 23:57