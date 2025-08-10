CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Sadece 7 kez yenildi

Süper Lig'de 2025-26 sezonunun ilk haftasında yarın Kocaelispor ile karşılaşacak Trabzonspor, ligde oynadığı açılış maçlarının büyük bölümünü kazandı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2025 Pazar 06:50
Süper Lig'de 2025-26 sezonunun ilk haftasında yarın Kocaelispor ile karşılaşacak Trabzonspor, ligde oynadığı açılış maçlarının büyük bölümünü kazandı. Fırtına, lig tarihinde 51 sezondaki başlangıç maçlarında 31 galibiyet, 13 beraberlik alırken; 1'i hükmen olmak üzere 7 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. Karadeniz devi, ligde 27 kez açılış maçını dış sahada, 24 kez de iç sahada oynadı. Dış sahada 14 galibiyet, 10 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşayan bordo-mavililer, sahasındaki açılış maçlarında ise 17 galibiyet, 3 beraberlik ve biri hükmen olmak üzere 4 mağlubiyet aldı.
SON DAKİKA
