Hoşgeldin Olaigbe

Bordo mavililer, sol kanat için çok uzun zaman Boga için girişimde bulunmuştu. Ancak sonuç alamayınca rotasını daha genç bir futbolcuya kırdı: Kazeem Olaigbe. Karadeniz devi, Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'in sol kanadı Olaigbe'yi bitirdi. 22 yaşındaki futbolcu için Rennes ile masaya oturuldu ve anlaşma sağlandı. Olaigbe 4+1 yıllık imza atmak için dün 20.30'da özel uçakla Trabzon'a geldi. Nijerya asıllı Belçikalı futbolcu, geçtiğimiz sezonun devre arasında Cercle Brugge'den 5 milyon 250 bin euro'ya Rennes'e transfer oldu. Geçen sezon Belçika Pro Lig'de 19 maçta 3 kez fileleri havalandırdı. Rennes ile ise 10 maçta 2 asist yaptı. Toplamda 41 maçta 8 gol ve 3 asist üretti. Rennes'te teknik direktörü ile yaşadığı sorun nedeni ile kadro dışı bırakılmıştı

BİR BİRDE ÇOK ETKİLİ BİR İSİM

Kulübü ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunan 1.78 boyundaki futbolcunun market değeri 5 milyon euro. Hem bire bir adam geçme becerisi hem de çizgide dikine oynayabilen stiliyle dikkat çeken Olaigbe'nin, teknik direktör Fatih Tekke'nin 3-5-2 sistemine alternatif üretme noktasında da esneklik kazandırabileceği ifade ediliyor. Hızı ile öne çıkan genç futbolcu, bordo-mavili ekibin kanat rotasyonuna dinamizm kazandırmayı hedefliyor. Dün gece Başkan Ertuğrul Doğan'ın özel uçağı ile Trabzon'a gelen genç futbolcu bugün sağlık kontrolünden geçirilecek ve sözleşmeyi imzalayacak. Belçika altyapı milli takımlarında da görev yapan Olaigbe, hızı ve çevikliğiyle öne çıkan bir kanat oyuncusu.

5 MİLYON EURO'YA SATILDI

Olaigbe, 2025 Şubat ayında Cercle Brugge'den Ligue 1 ekibi Rennes'e 5.25 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu. Futbola Anderlecht altyapısında başlayan genç oyuncu, 2019 yılında Southampton altyapısına transfer olarak İngiltere kariyerine adım attı. Southampton U18 ve U21 takımlarında gösterdiği performansla dikkat çeken Olaigbe, daha sonra Ross County ve Harrogate Town takımlarında kiralık olarak forma giydi. 2023 yazında Cercle Brugge'e transfer olan Olaigbe, burada sergilediği performansla Rennes'in radarına girmeyi başardı.

190 MAÇTA 40 GOL, 20 ASİST

Kulüp kariyerinde şu ana dek toplam 190 maçta görev alan Olaigbe, 40 gol ve 20 asistle etkili bir performans ortaya koydu. Belçika Milli Takımı kariyerine U15 seviyesinde başlayan Olaigbe, U21'e kadar yükseldi ve genç milli takımlarda toplam 41 maçta 10 gol kaydetti. Asıl mevkisi sol kanat olan Olaigbe, sağ kanat ve forvet arkasında da görev yapabiliyor.

TRABZONSPOR'A OLASI KATKILARI

Gençlik ve enerji

22 yaşında ve hâlâ gelişime açık bir oyuncu. Hücumda taze bir sol kanat alternatifi sunar. Oyuna sonradan girip tempo artırabilir, özellikle dar alanlarda etkili driplinglerle pozisyon yaratabilir.

Asist Potansiyeli

Rennes formasıyla kısa sürede 2 asist yaptı (10 maçta). Topla ilerleme ve orta açma özellikleri, Onuachu gibi hava hakimiyeti olan forvetlerle iyi uyum sağlayabilir.

Derinlik Katkısı

Yoğun fikstür ve sakatlık dönemlerinde kulübeye derinlik katar. Afrika kökenli ama Belçika altyapısından geldiği için Avrupa futboluna alışkın.

Sonuç

Evet, Kazeem Olaigbe, Trabzonspor'a potansiyel olarak uyabilir. Genç, kullanışlı bir hücum silahı olarak düşünülmeli. Ancak başarı perspektifi; Rennes'deki forma durumu, adaptasyon süresi ve Trabzonspor teknik ekibinin rotasyon planlamasına bağlı olarak değişecektir.