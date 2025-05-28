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Haberler Trabzonspor Trabzonspor Serkan Asan ile yollarını ayırdı!

Trabzonspor Serkan Asan ile yollarını ayırdı!

Son dakika haberi: Trabzonspor Kulübü, Serkan Asan ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2025 Çarşamba 18:02 Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2025 Çarşamba 18:09
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Trabzonspor Serkan Asan ile yollarını ayırdı!

Trabzonspor, Serkan Asan'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Serkan Asan arasındaki 01.06.2023 başlangıç ve 31.05.2026 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir" ifadelerine yer verildi.

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