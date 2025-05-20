CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor İyi başladı, arkası gelmedi

İyi başladı, arkası gelmedi

Fatih Tekke yönetiminde yeni bir sayfa açan Trabzonspor, ilk haftalarda ciddi yükseliş ivmesi yakaladı. Ancak son haftalardaki kayıplar ile düşüşe geçti

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2025 Salı 06:51
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İyi başladı, arkası gelmedi

Fatıh Tekke göreve geldikten sonra çıktığı ilk 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alan ve 1 mağlubiyet yaşayan Fırtına, Başakşehir'i 3-0, Adana Demir'i 1-0, Rizespor'u ise 2-0 mağlup etmişti. Karadeniz devi, hem oyun hem skor anlamında olumlu bir tablo çizdi. Son 4 maçta ise kayıplar göze çarpıyor. Ligde önce Kasımpaşa ile deplasmanda berabere kalan Trabzonspor, ardından sahasında Galatasaray'a 2-0 yenildi. Kupa finalinde de Galatasaray'a 3-0 mağlup olan bordo-mavililer, ligde de Bodrum ile 1-1 berabere kaldı. Son 4 maçta galibiyet elde edemedi.

EN BÜYÜK SORUN İSTİKRAR

Fırtına, 2024- 25 sezonunda yalnızca skor tabelasında değil, kadro istikrarında da ciddi sıkıntılar yaşadı. Süper Lig'de 33 haftada bordo-mavililer, hiçbir maçta üst üste aynı 11'i sahaya süremedi. Teknik adam değişiklikleri, sakatlıklar, cezalar ve formsuzluklar nedeniyle her hafta far klı bir kadro ile sahaya çıkmak zorunda kalan Fırtına, bu nedenle istikrarlı bir oyun kimliği oluşturmakta zorlandı.

Muslera'nın gözü arkada kalmayacak!
F.Bahçe'den Terzic sürprizi! Mou'nun yerine...
DİĞER
Sanatçı Rojin barış süreci hakkında GÜNAYDIN'a konuştu: "Şimdi kucaklaşma ve yeni bir gelecek inşa etme zamanı"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 19 Mayıs'ta gençlerle buluştu! Terörsüz Türkiye mesajı: Meydanlarda halaylar çekilmeye, yaylalar şenlenmeye başladı
F.Bahçe'den Cherki bombası!
Galatasaray'a 10 numara tangocu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Brighton şampiyonu devirdi! Brighton şampiyonu devirdi! 01:16
Brighton şampiyonu devirdi! Brighton şampiyonu devirdi! 01:15
F.Bahçe'de Devler Ligi için ince ihtimaller! F.Bahçe'de Devler Ligi için ince ihtimaller! 01:13
Szymanski için flaş transfer iddiası! Ayrılık... Szymanski için flaş transfer iddiası! Ayrılık... 01:03
Resmi açıklama geldi! Tadic ve Ajax... Resmi açıklama geldi! Tadic ve Ajax... 01:03
Özbek'ten Osimhen açıklaması! Özbek'ten Osimhen açıklaması! 01:03
Daha Eski
Galatasaray'a 10 numara tangocu! Galatasaray'a 10 numara tangocu! 01:02
G.Saraylı yöneticiden Osimhen müjdesi: Parası hazır G.Saraylı yöneticiden Osimhen müjdesi: Parası hazır 01:02
F.Bahçe'de kritik toplantı! Mourinho... F.Bahçe'de kritik toplantı! Mourinho... 01:02
36. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 36. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 01:02
Bandırmaspor finale göz kırptı Bandırmaspor finale göz kırptı 01:02
F.Bahçe gözünü Devler Ligi'ne çevirdi! F.Bahçe gözünü Devler Ligi'ne çevirdi! 01:02