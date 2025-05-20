İyi başladı, arkası gelmedi

Fatıh Tekke göreve geldikten sonra çıktığı ilk 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alan ve 1 mağlubiyet yaşayan Fırtına, Başakşehir'i 3-0, Adana Demir'i 1-0, Rizespor'u ise 2-0 mağlup etmişti. Karadeniz devi, hem oyun hem skor anlamında olumlu bir tablo çizdi. Son 4 maçta ise kayıplar göze çarpıyor. Ligde önce Kasımpaşa ile deplasmanda berabere kalan Trabzonspor, ardından sahasında Galatasaray'a 2-0 yenildi. Kupa finalinde de Galatasaray'a 3-0 mağlup olan bordo-mavililer, ligde de Bodrum ile 1-1 berabere kaldı. Son 4 maçta galibiyet elde edemedi.

EN BÜYÜK SORUN İSTİKRAR

Fırtına, 2024- 25 sezonunda yalnızca skor tabelasında değil, kadro istikrarında da ciddi sıkıntılar yaşadı. Süper Lig'de 33 haftada bordo-mavililer, hiçbir maçta üst üste aynı 11'i sahaya süremedi. Teknik adam değişiklikleri, sakatlıklar, cezalar ve formsuzluklar nedeniyle her hafta far klı bir kadro ile sahaya çıkmak zorunda kalan Fırtına, bu nedenle istikrarlı bir oyun kimliği oluşturmakta zorlandı.