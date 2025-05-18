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Haberler Trabzonspor TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'un sol beki Atletico Madrid'den: Reinildo Mandava!

TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'un sol beki Atletico Madrid'den: Reinildo Mandava!

Bu sezon iki kulvarda da başarılı sonuç alamayan Trabzonspor'da gelecek sezon için tam anlamıyla düğmeye basıldı. Bordo mavililer, La Liga devi Atletico Madrid'de forma giyen Reinildo Mandava için çalışmalarını hızlandırdı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2025 Pazar 06:51
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TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'un sol beki Atletico Madrid'den: Reinildo Mandava!

Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren ve en büyük hedefi olan Türkiye Kupası'nı da finalde kaybeden Trabzonspor'da, artık yeni sezon için tam anlamıyla düğmeye basıldı. Kadroda köklü bir değişim yapmayı ve daha hızlı oynayan bir takım oluşturmayı planlayan teknik direktör Fatih Tekke, Banza'nın durumuna bağlı olarak kaliteli bir forvet, hızlı bir sol kanat, orta sahanın merkezinde A kalite 2 oyuncu, net bir stoper ve sol bek istiyor. Bu doğrultuda ekibiyle birlikte liste oluşturan Tekke, başkan Ertuğrul Doğan ile hazırlıklara başlamıştı. Bordo-mavili yönetim, Atletico Madrid ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan sol bek Reinildo Mandava için ısrarını sürdürüyor. 31 yaşındaki savunma oyuncusunun piyasa değeri 8 milyon euro olarak gözüküyor. Deneyimli yıldız, Mozambik Milli Takımı'nın en önemli yıldızları arasında yer alıyor.

TOPLAM 29 RESMİ MAÇTA OYNADI

Milli takımda şu ana kadar 40 maça çıktı ve bu periyotta bir gol, bir asist üretti. Sol ayaklı Reinildo, sağ ve sol stoperde oynayabiliyor. 2024-2025 sezonunda İspanya La Liga'da 19, Şampiyonlar Ligi'nde 6 ve Kral Kupası'nda 4 olmak üzere toplamda 29 müsabakaya çıkan Reinildo, gol veya asist katkısı yapamadı. Mozambikli oyuncunun sezon sonunda sözleşmesinin sona erecek olmasını önemli bir avantaj olarak gören kulüp yetkilileri, temasları yoğunlaştırma kararı aldı. 2022 yılından beri Atletico Madrid forması giyen Reinildo, savunma disiplinine sahip, pozisyon bilgisi yüksek bir sol bek olarak tanınıyor. Topa müdahaleleri ve rakip oyuncuları marke etme konusundaki başarısı dikkat çeken 1.80 boyundaki futbolcu, savunma yönü güçlü bir sol bek. Ayrıca sol bek ve sol kanatta da oynayabilmesi ile dikkat çeken bir isim.

YUSUF VE BURAK'IN TAKIM ARKADAŞI

Reinildo Mandava, kariyerindeki çıkış noktasını Fransa'da Lille kulübünde yakaladı. 2021-22 sezonunda Lille formasıyla hem lig şampiyonluğu hem de kupa zaferi yaşayan Mozambikli sol bek, 3 milyon euro'ya Atletico Madrid'e transfer oldu. Renildio, Lille'de oynadığı dönemde eski Trabzonsporlu yıldızlar Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz ile takım arkadaşıydı.

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