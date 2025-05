sinir ve bağışıklık sisteminin yanı sıra vücut işlevini etkileyen nadir bir genetik hastalık olan Ataksi-telenjiektazi (AT) ile mücadele eden 18 yaşındaki Efe Kaan Öztürk, en büyük tutkusu Trabzonspor ile yaşama tutunuyor. Efe Öztürk, "Şu an yeni bir çıkış dönemi başladı Fatih Tekke hocamla. Güzel gidiyor şu an. En sevdiğim oyuncu Uğurcan Çakır . Küçüklükten beri kaleci olmak isterdim. Kalecilik sevgim var. Trabzonspor benim her şeyim. Onlar galip olunca ben mutlu oluyorum" diye konuştu.