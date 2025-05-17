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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Mendy'den ayrılık sinyali

Mendy'den ayrılık sinyali

Sezon sonu yaklaşırken Trabzonspor'da ilk ayrılık sinyalini veren isim Batista Mendy oldu. Mendy'nin menajeri kendisini devre arasında isteyen Rennes başta olmak üzere farklı kulüplerden teklif getirme hazırlığında.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2025 Cumartesi 06:51
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Mendy'den ayrılık sinyali

Sezon sonu yaklaşırken Trabzonspor'da ilk ayrılık sinyalini veren isim Batista Mendy oldu. Mendy'nin menajeri kendisini devre arasında isteyen Rennes başta olmak üzere farklı kulüplerden teklif getirme hazırlığında. Yıldız orta saha da yaptığı açıklamada, "Devre arasında da teklifler vardı ama olmadı. Kulüp izin verirse sezon sonunda ayrılmak istiyorum" diyerek ilk sinyali verdi. 25 yaşındaki Mendy'nin menajeri Rennes ve Crystal Palace başta olmak üzere birçok farklı takımdan teklif getirmeye hazırlanıyor. Devre arasında oyuncuyu yaklaşık 10 milyon euroluk teklife rağmen satmayan yönetim kurulunun sezon sonunda ise bu kez satışa onay vermeyi düşündüğü ve yine aynı rakamlar gelirse 'evet' diyeceği bildirildi.

FOLCARELLI İLK 11'DE

Jabol Folcarelli, ilk 11'e dönmeye hazırlanıyor. Sağ bacak üst arka adalesinde yaralanma tespit edilen 25 yaşındaki orta saha 5 resmi maçta forma giyemedi. Folcarelli, Bodrum FK maçıyla ilk 11'e geri dönmeye hazırlanıyor. Fatih Tekke'nin Folcarelli'yi görmeyi istediği öğrenildi.

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