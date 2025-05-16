Avrupa zora girdi

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor, finalde karşılaştığı Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu. Bordo mavililer Avrupa kupaları için en büyük umudunu kaybetti. Fırtına'nın Türkiye Kupası'nı ikinci tamamlaması Avrupa'ya doğrudan katılım sağlamıyor. Kupa şampiyonu Galatasaray'ın Süper Lig'de de ilk iki sırayı garantilemiş olması nedeniyle, kupa kontenjanı Süper Lig üçüncüsüne devredilmiş oldu. Bu gelişmeyle birlikte, Avrupa sahnesinde yer almak isteyen Trabzonspor'un Süper Lig'deki pozisyonu hayati önem taşıyor. Bordo mavililerin Avrupa sahnesine çıkabilmesi için Süper Lig sezonunu ilk 5 içinde tamamlaması gerekiyor. Fırtına şu an 36 puanla sekizinci sırada. Önünde Göztepe (47), Eyüpspor (50) Başakşehir (51) var.

AVRUPA YOLU

1. SIRADAKI TAKIM: Şampiyonlar Ligi grup aşamasına direkt katılım hakkı kazanır.

2. SIRADAKI TAKIM: Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'ndan itibaren mücadele eder.

3. SIRADAKI TAKIM: Avrupa Ligi grup aşamasında yer alır.

4. SIRADAKI TAKIM: Avrupa Ligi'ne ön eleme turundan katılır.

5. SIRADAKI TAKIM: Konferans Ligi için eleme turlarında mücadele eder.

İKİ FİNALİ DE KAYBETTİ

Fırtına, geçen sezon Beşiktaş, bu sezon da Galatasaray'a karşı Türkiye Kupası finalini kaybetti. Bordo-mavililer, siyah-beyazlı takıma Olimpiyat Stadı'nda 3-2, bu sezon da Galatasaray'a Gaziantep'te 3-0 mağlup olarak kupa sevinci yaşayamadı.