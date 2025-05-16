CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Avrupa zora girdi

Avrupa zora girdi

Türkiye Kupası’nı ikinci sırada bitiren Trabzonspor’un Avrupa kupalarına gidebilmesi için Süper Lig’i ilk beşte bitirmesi gerekli. Fırtına, şu an 46 puanla sekizinci sırada yer alıyor

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2025 Cuma 06:51
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Avrupa zora girdi

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor, finalde karşılaştığı Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu. Bordo mavililer Avrupa kupaları için en büyük umudunu kaybetti. Fırtına'nın Türkiye Kupası'nı ikinci tamamlaması Avrupa'ya doğrudan katılım sağlamıyor. Kupa şampiyonu Galatasaray'ın Süper Lig'de de ilk iki sırayı garantilemiş olması nedeniyle, kupa kontenjanı Süper Lig üçüncüsüne devredilmiş oldu. Bu gelişmeyle birlikte, Avrupa sahnesinde yer almak isteyen Trabzonspor'un Süper Lig'deki pozisyonu hayati önem taşıyor. Bordo mavililerin Avrupa sahnesine çıkabilmesi için Süper Lig sezonunu ilk 5 içinde tamamlaması gerekiyor. Fırtına şu an 36 puanla sekizinci sırada. Önünde Göztepe (47), Eyüpspor (50) Başakşehir (51) var.

AVRUPA YOLU

1. SIRADAKI TAKIM: Şampiyonlar Ligi grup aşamasına direkt katılım hakkı kazanır.

2. SIRADAKI TAKIM: Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'ndan itibaren mücadele eder.

3. SIRADAKI TAKIM: Avrupa Ligi grup aşamasında yer alır.

4. SIRADAKI TAKIM: Avrupa Ligi'ne ön eleme turundan katılır.

5. SIRADAKI TAKIM: Konferans Ligi için eleme turlarında mücadele eder.

İKİ FİNALİ DE KAYBETTİ

Fırtına, geçen sezon Beşiktaş, bu sezon da Galatasaray'a karşı Türkiye Kupası finalini kaybetti. Bordo-mavililer, siyah-beyazlı takıma Olimpiyat Stadı'nda 3-2, bu sezon da Galatasaray'a Gaziantep'te 3-0 mağlup olarak kupa sevinci yaşayamadı.

Cimbom'dan 22 milyon Euro'luk yıldıza kanca!
F.Bahçe Juve'nin yıldızı ile coşacak!
DİĞER
TÜRKİYE KUPASI: Ünlü oyuncu ve hocalardan Trabzonspor - Galatasaray finali için şaşırtan skor tahmini! “Kıran kırana bir maç olacak ama…”
CANLI | Dünyanın gözü Türkiye'de! Rus heyet Dolmabahçe'de Bakan Fidan ile görüştü ilk açıklama geldi! Heyetler bugün İstanbul'da toplanacak
F.Bahçe'de Liva'nın yerine son aday belli oldu!
G.Saray'dan Polonyalı kaleciye sürpriz teklif!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Osman Zeki Korkmaz: Oynaya oynaya elendik Osman Zeki Korkmaz: Oynaya oynaya elendik 00:36
La Liga'da şampiyon Barcelona! La Liga'da şampiyon Barcelona! 00:36
La Liga'da şampiyon Barcelona! La Liga'da şampiyon Barcelona! 00:26
F.Bahçe'de yıldız ismin sözleşmesi uzatıldı! F.Bahçe'de yıldız ismin sözleşmesi uzatıldı! 23:57
Beşiktaş'tan Romulo açıklaması! Beşiktaş'tan Romulo açıklaması! 23:57
Uslu: Ali Koç'un artık gitmesi gerekiyor Uslu: Ali Koç'un artık gitmesi gerekiyor 23:57
Daha Eski
Uslu'dan flaş G.Saray itirafı! Uslu'dan flaş G.Saray itirafı! 23:57
İşte Süper Kupa'daki eşleşmeler! İşte Süper Kupa'daki eşleşmeler! 23:57
Osimhen'den Mario Jardel'e mesaj! Osimhen'den Mario Jardel'e mesaj! 23:57
Dzeko’ya İtalya’dan iki talip! Dzeko’ya İtalya’dan iki talip! 23:57
Solskjaer’den Masuaku kararı! Solskjaer’den Masuaku kararı! 23:57
Erdoğan: Amacımız geleneksel okçuluğun... Erdoğan: Amacımız geleneksel okçuluğun... 23:57