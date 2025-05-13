CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Gol güvencesi Banza ve Zubkov

Gol güvencesi Banza ve Zubkov

34 maçta 22 gol atan Banza ile devre arasında gelen ve 7 kez ağları sarsan Zubkov, Galatasaray derbisinde Fırtına’nın en büyük silahları. Banza derbileri boş geçmiyor

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2025 Salı 06:51
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gol güvencesi Banza ve Zubkov

Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Gaziantep'te Galatasaray ile karşılaşacak Trabzonspor'un gol yollarındaki en önemli güvenceleri Simon Banza ile Oleksandr Zubkov olacak. Sezon başında Portekiz'in Braga kulübünden 2 milyon euro bedelle 1 yıllığına kiralanan Banza, Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şu ana kadar takımının gol yollarındaki en etkili ismi olmayı başardı. Bordo mavili teknik ekip ve camianın beklentileri karşıladı. Süper Lig'de 29 karşılaşmada forma giyen Demokratik Kongolu oyuncu, rakip fileleri 19 kez havalandırarak gol krallığı yarışında üçüncü sırada yer aldı. Banza, kupadaki 5 maçta ise rakip fileleri 3 kez sarsarak bu alanda da takımının en fazla gol kaydeden oyuncusu oldu.

ÜÇ BÜYÜK RAKIBE DE GOL ATMAYI BAŞARDI

Banza, bu sezon büyük maçlarda Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a gol atma başarısı gösterdi. Demokratik Kongolu oyuncu, sezonun ilk yarısında Trabzon'da Fenerbahçe'ye 3-2 kaybedilen maçta 2, deplasmanda Galatasaray'a 4-3 ve Beşiktaş'a 2-1 yenilen müsabakalarda ise birer olmak üzere toplamda 4 gol attı. Ara dönemde Shakhtar'dan 6 milyon euro'ya alınan Zubkov ise son haftalardaki golcülüğüyle öne çıkıyor. Zubkov, Süper Lig'de 9, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 olmak üzere son 11 maçta bordo-mavili takımın 19 golünün 7'sini kaydederek bu dönemdeki en golcü oyuncu oldu. Ukraynalı oyuncu, Trendyol Süper Lig'de 12 maçta 5, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 4 karşılaşmada 2 gol kaydetmeyi başardı.

FİNALİN YOLUNU AÇTI

Zubkov, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı finalinde attığı gollerle takımının final yolculuğuna da önemli katkı yaptı. 28 yaşındaki Ukraynalı sağ kanat, Bodrum FK ile Trabzon'da oynanan ve normal süresi 2-2 biten çeyrek final maçının uzatma bölümünde attığı golle takımının yarı finale yükselmesinde önemli rol oynadı. Bordo-mavili futbolcu, yarı finalde de Trabzonspor'un sahasında Göztepe'yi 2-0 yendiği karşılaşmada takımının ikinci golünü kaydeden isim oldu.

REKLAM - Türk Telekom
G.Saray'a Osimhen müjdesi! Anlaşma sağlandı
DİĞER
Bir Gece Masalı'nda Mahir tuzağa düşüyor!
Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması: "Kardeşliğimize saplanan kanlı hançer sökülüp atılacaktır"
F.Bahçe'den Fred'e onay! Yerine gelecek isim...
G.Saray'dan şok transfer kararı! Teklif yapılmayacak
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Transfer düellosu başlıyor! F.Bahçe ve G.Saray... Transfer düellosu başlıyor! F.Bahçe ve G.Saray... 00:51
Beşiktaş transferde mutlu sona ulaştı! Beşiktaş transferde mutlu sona ulaştı! 00:51
G.Saray'da Tchatchoua gelişmesi! G.Saray'da Tchatchoua gelişmesi! 00:51
G.Saray'dan şok transfer kararı! Teklif yapılmayacak G.Saray'dan şok transfer kararı! Teklif yapılmayacak 00:51
Cardoso attı Kayserispor kazandı! Cardoso attı Kayserispor kazandı! 00:51
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! 00:51
Daha Eski
Fırtına'ya Uğurcan şoku! G.Saray maçında... Fırtına'ya Uğurcan şoku! G.Saray maçında... 00:51
F.Bahçe'ye scout transferi! F.Bahçe'ye scout transferi! 00:51
Trabzonspor-G.Saray finalinin VAR'ı belli oldu! Trabzonspor-G.Saray finalinin VAR'ı belli oldu! 00:51
Ancelotti’den Arda Güler’e özel açıklama! Ancelotti’den Arda Güler’e özel açıklama! 00:51
G.Saray'a De Bruyne'den kötü haber! G.Saray'a De Bruyne'den kötü haber! 00:51
Avrupa devleri Demir Ege'nin peşinde! Avrupa devleri Demir Ege'nin peşinde! 00:51