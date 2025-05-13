Gol güvencesi Banza ve Zubkov

Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Gaziantep'te Galatasaray ile karşılaşacak Trabzonspor'un gol yollarındaki en önemli güvenceleri Simon Banza ile Oleksandr Zubkov olacak. Sezon başında Portekiz'in Braga kulübünden 2 milyon euro bedelle 1 yıllığına kiralanan Banza, Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şu ana kadar takımının gol yollarındaki en etkili ismi olmayı başardı. Bordo mavili teknik ekip ve camianın beklentileri karşıladı. Süper Lig'de 29 karşılaşmada forma giyen Demokratik Kongolu oyuncu, rakip fileleri 19 kez havalandırarak gol krallığı yarışında üçüncü sırada yer aldı. Banza, kupadaki 5 maçta ise rakip fileleri 3 kez sarsarak bu alanda da takımının en fazla gol kaydeden oyuncusu oldu.

ÜÇ BÜYÜK RAKIBE DE GOL ATMAYI BAŞARDI

Banza, bu sezon büyük maçlarda Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a gol atma başarısı gösterdi. Demokratik Kongolu oyuncu, sezonun ilk yarısında Trabzon'da Fenerbahçe'ye 3-2 kaybedilen maçta 2, deplasmanda Galatasaray'a 4-3 ve Beşiktaş'a 2-1 yenilen müsabakalarda ise birer olmak üzere toplamda 4 gol attı. Ara dönemde Shakhtar'dan 6 milyon euro'ya alınan Zubkov ise son haftalardaki golcülüğüyle öne çıkıyor. Zubkov, Süper Lig'de 9, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 olmak üzere son 11 maçta bordo-mavili takımın 19 golünün 7'sini kaydederek bu dönemdeki en golcü oyuncu oldu. Ukraynalı oyuncu, Trendyol Süper Lig'de 12 maçta 5, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 4 karşılaşmada 2 gol kaydetmeyi başardı.

FİNALİN YOLUNU AÇTI

Zubkov, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı finalinde attığı gollerle takımının final yolculuğuna da önemli katkı yaptı. 28 yaşındaki Ukraynalı sağ kanat, Bodrum FK ile Trabzon'da oynanan ve normal süresi 2-2 biten çeyrek final maçının uzatma bölümünde attığı golle takımının yarı finale yükselmesinde önemli rol oynadı. Bordo-mavili futbolcu, yarı finalde de Trabzonspor'un sahasında Göztepe'yi 2-0 yendiği karşılaşmada takımının ikinci golünü kaydeden isim oldu.