Trabzonspor Galatasaray derbisine kilitlendi! İşte 8 maddelik galibiyet planı

Karadeniz devi bugün konuk edeceği lider Galatasaray'a karşı galibiyet parolası ile sahaya çıkacak. Bordo- mavili takımda bu karşılaşma öncesi en çok merak edilen konu Savic ve Uğurcan Çakır'ın oynayıp oynamayacağı olurken, taraftarlar tribünleri tamamen dolduracak. Teknik direktör Fatih Tekke, bordo-mavili takımın başındaki ilk büyük maç galibiyetine imza atmak istiyor. Fırtına, derbiye şöyle hazırlandı:

FATİH TEKKE SİFTAH YAPMAK İSTİYOR

Teknik direktör Fatih Tekke, Trabzonspor'un başında çıktığı ilk derbide Fenerbahçe'ye Kadıköy'de 4-1 mağlup olmuştu. 47 yaşındaki hoca, Galatasaray karşısında hem ilk derbi galibiyetini hem de kariyerindeki en önemli başarılardan birini elde etmeye çalışacak. Bordo mavili hocanın tüm planları 3 puan üzerine.

KALECİ ÇAKIR'DAN SEVİNDİRİCİ HABER

Sakatlığı nedeniyle geçen hafta forma giyemeyen kaleci Uğurcan Çakır, idmanlarda takımla çalıştı. G.Saray derbisinde bugün sahada olması beklenen 29 yaşındaki eldivenin geri dönüşü teknik ekibi de sevindirdi. Sakatlığı bulunan Savic riske edilmeyecek. 34 yaşındaki stoper, kupa finalinde sahada olacak.

GALATASARAY'A ÖZEL BİR OYUN PLANI

Teknik direktör Fatih Tekke, Galatasaray ile oynanacak olan dev maça özel bir oyun planı belirlemeye hazırlanıyor. Fenerbahçe derbisinin ilk yarısındaki oyunuyla rakibini şaşırtan Tekke, Galatasaray'a karşı da sürpriz bir oyun planı benimseyecek. Özellikle oyuncuların tamamından daha tempolu olmalarını istedi.

SİMON BANZA'NIN KRALLIK YARIŞI

Banza, Süper Lig'de 28 maçta 19 kez fileleri sarstı ve gol krallığı yarışında zirvede yer alan Victor Osimhen'in 5 gol gerisinde bulunuyor. Galatasaray karşılaşması, Banza için hem bireysel hedefleri hem de takımının başarısı açısından kritik öneme sahip. Banza sezonun kalan haftalarında bu hedefine ulaşmak istiyor.

TEKKE'DEN OYUNCULARINA UYARI

Kasımpaşa beraberliğinin ardından soyunma odasında öğrencilerini eleştiren Fatih Tekke, "Gerçek kapasitenizi gösteremediniz. Kendinizi toparlayın ve Galatasaray'a odaklanın. Trabzonspor asla böyle oynamaz" dedi. Tekke, "bu maçta taraftarlara neler yapabileceğinizi gösterin" diyerek oyuncularını hırslandırıyor.

YÖNETİM KURULUNDAN PRİM DOPİNGİ

Trabzonspor yönetim kurulu hem Süper Lig'de hem de Türkiye Kupası finalinde oynanacak Galatasaray derbileri için özel primler belirledi. Her iki maçta da sezonun en yüksek primlerinin oyunculara verilmesi bekleniyor. Başkan Ertuğrul Doğan kupadaki primi "Tüm gelirler futbolculara aktarılacak" diyerek açıklamıştı.

TECRÜBELİ FUTBOLCULARA ÖZEL GÖREV

Galatasaray maçında oluşabilecek gerginlikler için tecrübeli oyuncular saha içerisinde özel sorumluluklar alacak. Hem takım arkadaşlarını kontrol edecek olan bu futbolcular hem de tribünlerle iletişimde olacak. Hedef takımın olumsuz etkilenmesine engel olmak, sahaya odaklanmak ve galip gelmek.

BATISTA MENDY ARTIK GERİ DÖNÜYOR

Orta sahada Lundstram'ın Galatasaray maçı öncesi kulübeye çekilmesi ve Mendy'nin yeniden ilk 11'e dönmesi bekleniyor. Kalede ise Uğurcan Çakır formayı geri alacak. Geçen haftaki 11'den sadece bu değişiklikleri yapmayı düşünen Fatih Tekke, rakibin oyuncularına karşı ise bireysel önlem almayacak.