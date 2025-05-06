TRANSFER HABERLERİ | Nwakaeme’nin vatandaşı Trabzonspor'a geliyor! İşte gündeme gelen son isim

Yeni sezon için 6 bölgeye transfer planlayan Trabzonspor ile ilgili Afrika basınından bomba bir iddia ortaya atıldı. FOOT Africa, 36 yaşına giren Nwakaeme'nin yerine futbolcu arayan bordo mavililerin, topa hakim, bire birde etkili ve oyun aklı yüksek bir sol kanat oyuncusu için rotasını yeniden Nijerya'ya çevirdiğini duyurdu. Gündeme gelen isim, Fransa Ligue 1 ekibi Nantes forması giyen 29 yaşındaki Moses Simon. Nijeryalı yıldız bu sezon 7 gol ve 9 asistle dikkat çekti. 1.68 boyundaki yıldız, takımının en önemli silahlarından birisi.

5 MİLYON EURO'YA ALINMIŞTI

Nantes ile bir yıllık sözleşmesi kalan Simon'un ayrılmak istemesi avantaj. Bu nedenle bordo mavililerin elini çabuk tutmak istediği ve ilk temasları kurduğu dile getiriliyor. Fransız basını da bu iddiayı doğruladığı ve tecrübeli futbolcunun Türkiye'ye sıcak baktığını yazdı. Sol kanadın yanı sıra sağ kanatta ve forvet arkasında da görev yapabiliyor. Nantes, Simon için 10 milyon euro'nun üstünde bonservis beklentisi içinde. 2020 yılında 5 milyon euro'ya alınan oyuncunun market değeri 12 milyon euro. Taraflar arasında görüşmeler devam ediyor.

5 YILDIR NANTES FORMASI GİYİYOR

Futbol kariyerine, GBS Academy'de başlayan Simon, sırasıyla Trencin, Gent, Levante ve Nantes'ta forma giydi. 2019'da kiralık olarak Fransız ekibine gelen 29 yaşındaki sol kanadın, sergilediği performansın ardından bir sezon sonra bonservisi alındı.