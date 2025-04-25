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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'un Corendon Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı

Trabzonspor'un Corendon Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında konuk edeceği Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2025 Cuma 14:33
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Trabzonspor'un Corendon Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 33'üncü haftasında karşılaşacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 33'üncü haftasında sahasında karşılaşacağı Alanyaspor maçı hazırlıklarına bugün başladı. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali'nde Göztepe karşılaşmasında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise dinamik ısınmanın ardından 5'e 2 ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, sonuçlandırma çalışmasıyla sona erdi.

Bordo-mavililer, yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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