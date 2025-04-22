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Haberler Trabzonspor Baskı kur golü bul

Baskı kur golü bul

Fırtına, Adana deplasmanında hücumda 11 kilometreye yaklaşan mesafe kat ederek golü getiren baskıyı kurdu

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2025 Salı 06:50
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Baskı kur golü bul

Süper Lig'in 32. haftasında Adana Demirspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Trabzonspor, oyunun özellikle hücum yönündeki fiziksel verileriyle dikkat çekti. Bordo-mavililer, hücum anlarında toplam 44.493 metre mesafe kat ederek rakip ceza sahasında ciddi bir baskı kurdu. Topa sahip olunan süre boyunca ortalama koşu hızı 2.6 m/s olan Trabzonspor'da, sprint ve yüksek hızlı koşuların toplam mesafesi 10.423 metre olarak kaydedildi. En dikkat çeken oyunculardan biri ise 4.635 metrelik hücum koşusuyla Batista Mendy oldu.

ÇİFT YÖNLÜ MALHEİRO

Adana Demir maçının gizli kahramanlarından biri de Malheiro'ydu. 10.751 metre koşarak tüm oyuncular arasında en fazla mesafe kat eden isim olan Portekizli sağ bek, hem hücumda hem savunmada büyük katkı verdi. 24 yaşındaki oyuncu, toplamda 287 ivmelenme ile tempoyu en sık değiştiren isim oldu. Ayrıca sprint mesafesi 962 metreye ulaştı. Isı haritası incelendiğinde, Malheiro'nun sağ çizgiden ileri çıkışları ve geri dönüşleriyle sürekli bir koşu trafiği oluşturduğu görüldü.

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