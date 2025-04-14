Fatih Tekke 3 puanı yorumladı: Çok mutluyuz

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Çaykur Rizespor galibiyetini değerlendirdi. Tekke, "Çok mutluyuz. Kritik anda iyi oynayarak kazandık. İlk yarıda da bitirebilirdik. Takımımızın özellikle 3'lü 4'lü formasyonla oynadı, iyi hazırlandık. İlk yarı oyunu bitirmemiz lazımdı. Tüm oyuncularımı tebrik ediyorum ama Ozan ve Tim'i ayrıca tebrik ediyorum. Gayet iyi oynadılar. Oyuncu performansları artınca, takımımızın coşkusu da artıyor. Duygusal olarak kolay maç değildi ama kazandık. Şimdi Adana Demirspor maçına hazırlanacağız" dedi. Başarılı hoca, "Bugün sevindik, bazen kızacağımız üzüleceğimiz maçlar olacak. Niyetimiz hep sevinmek ama bazen mümkün olmuyor. Genel hatlarıyla pozitif. Daha iyi olabilir miyiz, olabiliriz ama zaman meselesi" diye ekledi.

TEKKE 4-2 ÖNDE

Fatih Tekke, Rize'nin hocası İlhan Palut'a karşı üstün. İki teknik adam arasında Süper Lig, 1. Lig ve Türkiye Kupası olmak üzere 6 maçta Tekke 4 galibiyet, 2 yenilgi aldı.