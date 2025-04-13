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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Bordo-mavili futbolcu Stefan Savic: "Form tutmaya başlıyoruz, hocamızın istediği oyun şekline yavaş yavaş erişmeye, o şekilde oynamaya çalışıyoruz"

Bordo-mavili futbolcu Stefan Savic: "Form tutmaya başlıyoruz, hocamızın istediği oyun şekline yavaş yavaş erişmeye, o şekilde oynamaya çalışıyoruz"

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-0 yenen Trabzonspor'un defans oyuncusu Stefan Savic, "Form tutmaya başlıyoruz, hocamızın istediği oyun şekline yavaş yavaş erişmeye, o şekilde oynamaya çalışıyoruz." dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2025 Pazar 22:59
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Bordo-mavili futbolcu Stefan Savic: "Form tutmaya başlıyoruz, hocamızın istediği oyun şekline yavaş yavaş erişmeye, o şekilde oynamaya çalışıyoruz"

Papara Park'ta maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Savic, takım olarak iyi bir maç ortaya koyduklarını düşündüğünü söyledi.

Savic, iyi bir mücadele örneği gösterdiklerini belirterek, "Takımımızın gösterdiği o duruştan ve ortaya koyduğu oyundan dolayı çok mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Form tutmaya başlıyoruz, hocamızın istediği oyun şekline yavaş yavaş erişmeye, o şekilde oynamaya çalışıyoruz. Ama bugün bizim adımıza kazanmak önemliydi, bunu da başardık." diye konuştu.

Defans pozisyonundaki partneri Batagov ile ilgili de soru üzerine deneyimli defans oyuncusu, "Doğal pozisyonlarından oynayan oyuncularla oynadığınızda daha iyi performans gösterebiliyorsunuz takım adına çok daha iyi işler ortaya koyabiliyorsunuz, Batagov, genç ve yetenekli bir oyuncu. Önünde önemli bir gelecek var, önemli başarılar elde edebilecek bir oyuncu. Daha önce de ifade etmiştim aslında çalışıp, mücadele etmesi gerekiyor ama yetenekli olduğu aşikar, biz de ona yardımcı olmaya çalışıyoruz daha iyiye gitmesi için." açıklamasında bulundu.

Ziraat Türkiye Kupası'nın kendileri adına çok önemli bir hedef olduğunun altını çizen Savic, şunları kaydetti:

"Kupanın öneminin farkındayız, taraftarları mutlu etmemiz gerektiğinin farkındayız. Çünkü taraftarımız, sezon boyunca en tutkulu biçimde bize destek olmaya çalışıyor. Biz de bunun ödülünü onlara bir mutlulukla armağan ederek vermek istiyoruz. Dolayısıyla kupanın önemini biliyoruz ve tüm gücümüzle kupada yer almak ve kupayı kazanabilmek adına mücadele edeceğiz."

Savic, teknik direktörü Fatih Tekke ile çok iyi ilişkileri olduğunu vurgulayarak, "Sizin de bildiğiniz gibi genç ama futbol adına çok fikirleri olan bir antrenör kendisi. Ben de kendisiyle fikir alışverişinde bulunmayı çok önemsiyorum. Çünkü her antrenörün saha içerisinde ona yardımcı olabilecek, bir el uzatabilecek oyuncuya ihtiyacı vardır. Ben de tabii ki yardımcı olabileceğim ne varsa, hocamızla her türlü fikir alışverişinde bulunmaya ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Kendisiyle çok iyi bir ilişkimiz var, saha içerisinde de o ilişkiyi sürdürmeye, belki onun bir eli olarak takım arkadaşlarıma ve kendisine yardımcı olmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

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