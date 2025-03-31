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Haberler Trabzonspor Birlikte başaracağız

Birlikte başaracağız

Göztepe beraberliği sonrası bir grup taraftar tepki gösterdi. Tekke’nin talebelerine, “Maçta neler yapabileceğimizi gösterdiğimiz çok sayıda an var” dediği öğrenildi

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2025 Pazartesi 06:50
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Birlikte başaracağız

Bu sezon beklentilerin çok altında kalan ve geçtiğimiz haftalarda Şenol Güneş ile yolları ayırdıktan sonra teknik direktör Fatih Tekke ile anlaşan Trabzonspor yeni hocasıyla sahasındaki ilk maçında galibiyet elde edemedi. Tekke, takımın başında çıktığı ilk iç saha maçında taraftarların bazı oyunculara yönelik tepkiler göstermesi nedeniyle, büyük şaşkınlık yaşadı. Hem maçın ardından yayıncı kuruluşa hem de basın toplantısında yaptığı açıklamalarla bu duruma anlam veremediğini vurgulayan 47 yaşındaki çalıştırıcı, maç sonrası oyuncularına ise sahip çıktı.

'SAKIN MORALINIZI BOZMAYIN'

Trabzonlu teknik adamın maçın ardından soyunma odasında morali bozuk olan oyuncularına yaptığı konuşmada, "Bence bugün neler yapabileceğimizi gösterdiğimiz çok sayıda an var. Daha iyisi için daha da çok çalışacağız. Birlikte başaracağız. Ben yapmak istediklerinizden ve verdiğiniz olumlu sinyallerden mutluyum. Moralinizi bozmayın" dedi. Tekke'nin yardımcılarıyla birlikte yapacağı değerlendirmelerde de oyuncuları özellikle zihinsel olarak hazırlama, öz güven kazandırma noktasında çalışmalara ağırlık vereceği öğrenildi.

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