  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da Göztepe hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor'da Göztepe hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor'da Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Göztepe maçının hazırlıkları sürüyor. İşte antrenmandan detaylar... | Son dakika spor haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2025 Pazar 18:45
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor'da Göztepe hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nun 29. haftasında Papara Park'ta oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarını 23 Mart Pazar günü yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından 5'e 2 ve aerobik parkur çalışması gerçekleştirdi.

5'e 5 rondo ile devam eden antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

Bordo mavililer, 24 Mart Pazartesi günü yapacağı bir günlük iznin ardından hazırlıklarına devam edecek.

Kartal'dan tatsız prova!
F.Bahçe'den tarihi transfer operasyonu!
DİĞER
Son dakika haberi: Galatasaray dünya devinden alacak! Muslera yerine o geliyor...
CANLI TAKİP | Ekrem İmamoğlu tutuklandı! 560 milyar TL'lik yolsuzluk tescillendi: Terör soruşturmasında karar | Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama
G.Saray'da Yunus Akgün endişesi!
Salih Özcan transferinde flaş gelişme!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Milli sporcumuzdan altın madalya! Milli sporcumuzdan altın madalya! 18:03
Türkiye Kupası Çimsa ÇBK Mersin'in! Türkiye Kupası Çimsa ÇBK Mersin'in! 18:01
Macaristan-Türkiye maçı canlı yayın bilgisi! Macaristan-Türkiye maçı canlı yayın bilgisi! 17:59
Beşiktaş derbinin bilet fiyatlarını açıkladı! Beşiktaş derbinin bilet fiyatlarını açıkladı! 16:30
Edin Dzeko'dan sakatlık paylaşımı! Edin Dzeko'dan sakatlık paylaşımı! 16:15
WRC Kenya Rallisi'nde kazanan Elfyn Evans! WRC Kenya Rallisi'nde kazanan Elfyn Evans! 16:01
Daha Eski
Beşiktaş seriyi eşitledi! Beşiktaş seriyi eşitledi! 15:59
Ferrari'ye büyük şok! Ferrari'ye büyük şok! 15:15
Derbi öncesi Rafa Silva şoku! Derbi öncesi Rafa Silva şoku! 14:55
Kartal'dan tatsız prova! Kartal'dan tatsız prova! 14:49
Macaristan-Türkiye maçı yayın bilgisi! Macaristan-Türkiye maçı yayın bilgisi! 14:37
Salih Özcan transferinde flaş gelişme! Salih Özcan transferinde flaş gelişme! 14:35