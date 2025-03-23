Trabzonspor'da Göztepe hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nun 29. haftasında Papara Park'ta oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarını 23 Mart Pazar günü yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından 5'e 2 ve aerobik parkur çalışması gerçekleştirdi.
5'e 5 rondo ile devam eden antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.
Bordo mavililer, 24 Mart Pazartesi günü yapacağı bir günlük iznin ardından hazırlıklarına devam edecek.