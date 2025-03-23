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Haberler Trabzonspor TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'da gündem forvet! İşte listedeki yıldızlar

TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'da gündem forvet! İşte listedeki yıldızlar

Son iki sezondur forvetleri kiralık olan Trabzonspor, bu sorunu kökünden çözmek istiyor. Fırtına'da bu anlamda transfer çalışmaları başladı. İşte bordo-mavililerin gündemindeki yıldızlar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2025 Pazar 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'da gündem forvet! İşte listedeki yıldızlar

Son iki sezondur forvetleri kiralık olan Trabzonspor, bu sorunu kökünden çözmek istiyor. Geçtiğimiz yaz döneminde Paul Onuachu'yu alamayan yönetim, yine kiralık olan Simon Banza'nın tapusunu istiyor. 28 yaşındaki forvet, Süper Lig'de çıktığı 23 maçta 17 kez fileleri havalandırarak takımının hücumdaki en etkili ismi haline geldi. Performansının yanı sıra hem sahadaki duruşu hem de şehirle kurduğu bağ, Banza'nın kalmasını öncelikli hedef haline getirdi. Ancak Braga'nın beklentileri yüksek. Portekiz ekibi ilk görüşmede 20 milyon euro istemişti. Bu nedenle B ve C planları da hazırlanmış durumda: Paul Onuachu ve Krzysztof Piatek.

BAŞAKŞEHİR BEDELSİZ ALMIŞTI

Karadeniz devinin, Süper Lig'de çıktığı 25 maçta fileleri 18 kez sarsan Polonyalı forvet için Başakşehir ile görüşmelere başladığı belirtiliyor. Bu sezon Başakşehir formasıyla toplam 40 maça çıkan 1.83 boyundaki yıldız, tüm kulvarlarda 28 gol, 5 asistlik performans sergiledi. 29 yaşındaki golcü Trendyol Süper Lig'deki krallık yarışında Banza'nın önünde ikinci sırada yer alıyor. Piyasa değeri 7 milyon euro olan Krzysztof Piatek'in turuncu lacivertli takım ile sözleşmesi 2026 yılında sona erecek. Tecrübeli futbolcu 2023-2024 sezonunda Hertha Berlin'den bedelsiz olarak kadroya katılmıştı. Başakşehir ile Fırtına'nın iyi ilişkileri bu transferde yardımcı olabilir.

BANZA'NIN İSTİKRARI

Sezon başında transfer edilen Simon Banza, 5. haftadaki Beşiktaş derbisinde ilk kez forma giydi ve bir daha bırakmadı. Sadece 3'üncü hafta erteleme maçı olan Kayserispor sınavında kural gereği sahaya çıkamadı. Cham ise ilk maçına, 4. haftadaki Eyüpspor sınavında bir dakika oynayarak çıktı.

ONUACHU'DA BÜYÜK DEĞER KAYBI

Onuachu, Genk'te 19 maçta 16 gol attıktan sonra devre arasında 18 milyon euro'ya Premier Lig ekibi Southampton'a gitmişti. 6 Ekim 2021'de piyasa değeri 22 milyon euro olmuştu. Ancak son güncellemelere göre market değeri 11 milyon euro'dan 8 milyon euro'ya düştü. Yani 3 milyon euro birden kaybetti.

Geçtiğimiz yaz uzun süre Onuachu için Southampton ile pazarlık yapan Karadeniz ekibi, İngiliz kulübünün yüksek bonservis talebini karşılayamamıştı. Nijeryalı forvet bu sezon İngiltere Premier Lig'de 19 karşılaşmada sadece 3 gol kaydetti. Southampton da 2.01 boyundaki forvetle sözleşme uzatma görüşmelerini durdurduğunu açıkladı. Hem Onuachu'nun hem de Piatek'in sözleşmelerinin son yılına girecek olması transferi kolaylaştırabilir.

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